Partij voor de Dieren zet voorzitter uit partij

Het bestuur van de Partij voor de Dieren (PvdD) heeft voorzitter Sebastiaan Wolswinkel uit de partij gezet. In een dinsdagavond op de site van de partij gepubliceerde verklaring schrijft het bestuur dat Wolswinkel „stelselmatig bestuursbesluiten naast zich neerlegde” en de partij in de media „meermaals beschadigde door zijn persoonlijke opvattingen te uiten”. Ruud van der Velden, fractievoorzitter van de PvdD in Rotterdam, volgt hem voorlopig op.

Wolswinkel is geroyeerd. Hij kan zich binnen de partij nog wenden tot de commissie van beroep. Intussen gaat het bestuur op zoek naar een nieuwe voorzitter. In een reactie tegenover persbureau ANP zegt Wolswinkel dat hij het „heel jammer” vindt dat hij uit de partij is gezet. „Ik wist niet dat dit mogelijk was.” Hij weet nog niet of hij in beroep gaat tegen het besluit

Er waren al langer spanningen tussen het bestuur en de 25-jarige Wolswinkel. Hij wilde meer transparantie en interne discussie in de PvdD. Die kritiek ventileerde hij meermaals in de media, onder andere in een interview met NRC. Dat werd hem door het bestuur niet in dank afgenomen.

Jongerentak

Hij werd in maart door de leden van de PvdD verkozen tot partijvoorzitter. Het bestuur had een andere kandidaat voorgedragen. Wolswinkel was daarvoor voorzitter van PINK, de jongerentak van de partij.

Volgens interim-partijvoorzitter Ruud van der Velden neemt het bestuur het Wolswinkel kwalijk dat hij geen afstand heeft genomen van „de zetelroof” die Femke Merel van Kooten heeft gepleegd. Zij stapte in juli uit de partij uit onvrede over de koers. Ze werd daarop geroyeerd en ging verder als onafhankelijk Kamerlid. Van der Velden: „De afspraak was dat we vanwege het persoonlijke karakter van het besluit om Van Kooten te royeren, ons zouden onthouden van commentaar. Dat heeft hij niet gedaan.”

Niko Koffeman, senator in de Eerste Kamer en mede-oprichter van de Partij voor de Dieren, zegt dat de voltallige fracties van de Tweede en Eerste Kamer het bestuursbesluit steunen om Wolswinkel uit de partij te zetten. „Als hij in de media aan het woord kwam, ging het vooral over hem en nauwelijks over de partij. Hij heeft ook geen enkele concrete invulling gegeven aan die democratisering en meer transparantie waar hij het steeds over had.”

Onlangs stapte Marianne Thieme op als fractievoorzitter van de PvdD in de Tweede Kamer. Zij had dertien jaar voor de partij in de Kamer gezeten. Esther Ouwehand nam het fractievoorzitterschap over.

De PvdD heeft vier zetels in de Kamer. Tot juli, toen Van Kooten opstapte als Kamerlid, had de partij er vijf.

