Opnieuw harde botsingen tussen demonstranten en politie Barcelona

Voor de tweede dag op rij is het in Barcelona en andere Catalaanse steden tot harde botsingen gekomen tussen separatisten en de politie. De demonstranten protesteren dinsdag opnieuw tegen de veroordeling van negen leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging. Ook in de steden Girona, Lleida en Tarragona gingen duizenden voorstanders van Catalaanse onafhankelijkheid de straat op.

De politie schoot in Barcelona met rubberen kogels op de demonstranten. Een van hen zou daardoor een oog hebben verloren. Ook wordt traangas ingezet om de menigte uiteen te drijven. Bij verschillende Spaanse overheidsgebouwen probeerden demonstranten veiligheidshekken omver te gooien en werden brandende fakkels naar de politie gegooid.

El Prat

Op maandag trok een grote groep Catalanen te voet van het centrum van Barcelona naar vliegveld El Prat. Daar kwam het tot een harde confrontatie met de politie, die de wapenstok inzette om de mensen terug te dringen. 145 vluchten moesten worden geannuleerd. Ook werd een deel van de belangrijke autoweg AP7 geblokkeerd. Bij de ongeregeldheden zouden meer dan 130 mensen gewond zijn geraakt.

Het Spaanse Hooggerechtshof legde maandag celstraffen tot 13 jaar op aan negen leiders van de Catalaanse onafhankelijkheidsbeweging voor hun rol in het illegale referendum over onafhankelijkheid van Catalonië in oktober 2017. Zij zaten al twee jaar in voorarrest. Volgens peilingen zou iets minder dan de helft van de Catalanen voor onafhankelijkheid zijn.

