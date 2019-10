Oestertuintje leidde tot grote oogsten in prehistorie

Met de bouw van eenvoudige ‘oestertuinen’ op het strand konden de Indiaanse bewoners van het Quadra-eiland voor de kust van het huidige British Columbia (Canada) drieënhalfduizend jaar geleden op een duurzame manier een grote oogst aan oesters binnenhalen. ‘Oestertuinen’ bestaan in essentie uit een muurtje van stenen op het strand, waarachter sediment achterblijft waardoor de bodem minder schuin loopt – daar houden oesters van. Uit groeilijnen op de oesters konden onderzoekers onder leiding van Dana Lepofsky (Simon Frazer University, Burnaby, Canada) afleiden dat de oesterpopulaties toen geen enkele predatiedruk ondervonden: de mensen wachtten lang genoeg met oogsten. Terwijl toen wel alle oesters door mensen werden opgegeten.

De onderzoekers beschrijven deze week in de PNAS hoe ze op het Quadra-eiland oesterschelpen uit verschillende periodes hebben opgegraven en onderzocht, sommigen op het strand, anderen uit afvalbergen vol oesterschelpen in de archeologische opgravingen van Indiaanse dorpen.

Opvallend is dat na de ijstijd vanaf elfduizend jaar geleden de grootte van de oesters door gunstiger temperatuur en voeding snel toenam. Normaal wordt de grootte van een sterk bejaagd organisme kleiner, omdat meestal de grootste herten of haringen het eerst worden afgeschoten of gevangen. Maar in de periode (ca. 3.000 tot 2.300 jaar geleden) dat de indianen intensief oesters gingen rapen en al snel oestertuintjes gingen bouwen, werden de schelpen niet kleiner, zo konden de onderzoekers berekenen. Hetzelfde effect werd ook nog gezien in de periode 500-200 jaar geleden. In de laatste tweehonderd jaar zijn de oestertuinen verwaarloosd en zijn de oesters kleiner geworden.

