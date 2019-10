Nog twee arrestaties Groningen, boerenprotest Limburg rustig verlopen

In Groningen zijn dinsdag twee arrestaties verricht, nadat daar maandag protesten tegen stikstofnormen bij het provinciehuis uit de hand waren gelopen.

Het gaat om de 39-jarige man die met een trekker de deur van het provinciehuis vernielde en de 30-jarige bijrijder op de trekker die hekken overreed op de Vismarkt. De politie zoekt nog naar de bestuurder van die trekker. Maandag was al een 18-jarige demonstrant opgepakt die met een trekker op een politiepaard was ingereden.

De aangekondigde boerenprotesten in de provincie Limburg verliepen dinsdag wel rustig. Ondanks een oproep om met personenauto’s te komen, kwamen enkele honderden boeren per tractor naar het provinciehuis in Maastricht. De Limburgse gedeputeerde Ger Koopmans (CDA) sprak daar de demonstranten toe. De provincie besloot in grote lijnen vast te houden aan de nieuwe stikstofregels, maar geeft op een paar punten toe.

Volgens Koopmans is maandag overleg gevoerd met alle provincies over de beleidsregels met betrekking tot stikstof. Woensdag volgt nog een interprovinciaal overleg, donderdag gaan de provincies met minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie) in gesprek en daarna volgt een Kamerdebat. Eerder zwichtten de provincies Friesland, Drenthe, Overijssel en Gelderland voor boerenprotest tegen strengere stikstofregels.

Woensdag staat weer een landelijke actiedag gepland. Boeren willen demonstreren op het Binnenhof in Den Haag en in de buurt van het RIVM in Bilthoven. De 1.500 medewerkers van het RIVM werken thuis. De ANWB verwacht opnieuw grote verkeersopstoppingen bij de A12 tussen Utrecht en Den Haag. Rijkswaterstaat raadt daarom aan indien mogelijk de snelwegen rondom Utrecht te mijden.