‘Moord en landroof bij zeven projecten van Nederlandse ontwikkelingsbank’

De Nederlandse ontwikkelingsbank FMO financiert zeven projecten waar moord, doodslag, intimidatie, willekeurige arrestaties, milieuschade en landroof zouden voorkomen. Dat meldt Trouw dinsdag na onderzoek. De slachtoffers zijn veelal tegenstanders van de aanleg van een dam, kolencentrale of palmolieplantages.

In Honduras en Panama zijn tegenstanders van een dam gedood. De directeur van het Hondurese bedrijf dat de dam bouwt is in verband met een moord gearresteerd. De bank besloot in 2016 na kritiek op de moord van milieuactivist Berta Cáceres, uit Honduras te vertrekken.

Bij protesten in Panama greep het leger zo hard in dat er twee doden en veertig gewonden vielen. Ook zou er bij projecten waarin FMO heeft geïnvesteerd land zijn geroofd van inheemse bevolking. Zij hebben in Congo, Liberia, Sierra Leone, Senegal en Guatemala geklaagd over de gevolgen als ze zich verzetten.

Volgens FMO-topman Peter van Mierlo doet de bank „altijd uitgebreid onderzoek naar grondrechten, soms meer nog dan internationale standaarden vereisen”. Onafhankelijke klachtencommissies van FMO concludeerden echter dat de organisatie bij dammen in Panama en Honduras te weinig onderzoek heeft gedaan. Eenzelfde conclusie geldt voor een waterkrachtcentrale in Guatemala.

‘Bevolking blijft met ellende achter’

Er zijn ook klachten over wanneer FMO projecten stopzet. De lokale bevolking wordt volgens Trouw „niet of nauwelijks gecompenseerd” en „blijft met de ellende achter”. FMO was dinsdagochtend niet direct bereikbaar voor commentaar.

De ontwikkelingsbank bekostigt dit jaar in totaal bijna achthonderd projecten voor 9,6 miljard euro. Trouw heeft de rest van de projecten niet onderzocht. Volgens emeritus hoogleraar ontwikkelingsstudies Paul Hoebink zouden de zeven onderzochte plannen illustratief zijn voor de rest. Topman Van Mierlo weerspreekt die gedachte. Volgens hem heeft de bank een lijst met „probleemprojecten” die niet langer is dan die van Trouw.

De bank is voor 51 procent in handen van de Nederlandse staat. Na jarenlange subsidie met belastinggeld staat FMO nu op zichzelf.