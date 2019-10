Je huis verduurzamen? Nogal duur, denken huizenbezitters

Huizenbezitters schatten de kosten voor verduurzaming te hoog in. Wie nu in een huis woont met energielabel G – het minst geïsoleerd – denkt 33.000 euro kwijt te zijn om op A uit te komen. Gemiddeld is dat echter 22.000 euro.

Dat is een van de conclusies die ABN Amro trekt uit een deze dinsdag verschenen representatieve enquête waarop ruim duizend mensen reageerden. Juist de kosten worden door 38 procent als de grootste drempel gezien. Voor een op de vijf bewoners van een huur- of koophuis heeft verduurzaming op dit moment helemaal geen prioriteit.

Het onderzoek van ABN Amro komt op het moment dat alle gemeenten in Nederland zich buigen over de verduurzaming van de zogeheten gebouwde omgeving. In 2030, zo bepaalt het klimaatakkoord, moeten 1,5 miljoen huizen verduurzaamd en gasvrij zijn en de gemeenten moeten daarbij de regie nemen, maar veel mensen zijn zelf al aan de slag. In 2050 moeten alle 7 miljoen woningen zijn verduurzaamd. Bijna een kwart van de mensen geeft in de enquête aan de financiële steun van de overheid te gering te vinden.

Korter douchen

Iets minder dan de helft van de respondenten heeft de afgelopen drie jaar geïnvesteerd in de verduurzaming van zijn huis. Daarbij staat het aanbrengen van zonnepanelen bovenaan (42 procent). Minder populair is het isoleren van spouwmuren of de gevel (28 procent), terwijl die investering veel sneller wordt terugverdiend. ABN Amro, de op een na grootste hypotheekverstrekker van Nederland, denkt dat Nederlanders door gebrek aan kennis „geen heldere prioriteiten” kunnen stellen. Vier van de tien respondenten hebben de afgelopen drie jaar meer dan 5.000 euro aan de verduurzaming van hun woning uitgegeven.

Daarnaast kijken Nederlanders ook kritisch naar hun eigen verbruik. 80 procent geeft bijvoorbeeld aan tegenwoordig korter te douchen, terwijl bijna driekwart zijn verbruik via bijvoorbeeld een slimme meter in de gaten houdt.

Voordat een huis zonder gas kan worden verwarmd, is een goede isolatie (energielabel A) een vereiste. De bank concludeert dat daar nog veel te verbeteren valt: een derde van de Nederlandse huizen beschikt over het label D of slechter. Een kwart van de huizen heeft nu al label A. Respondenten geven hun huis een magere 6,5 als rapportcijfer voor duurzaamheid. Inmiddels kookt ruim een derde elektrisch.

NRC Groen De laatste ontwikkelingen rond klimaat, energie en duurzaamheid Inschrijven