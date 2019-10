Hoe is het met De Bitch bij júllie op kantoor?

O jongens, ik bén me een potje nostalgisch, want mijn eerste boek komt deze week opnieuw uit: De Gids voor de kantoorjungle. Niet dat ik automatisch nostalgisch word als er een boek van me uitkomt, of nou ja, ook wel een beetje, maar waar het vooral om gaat, is dat ik de afgelopen tijd alle typen collega’s weer langs heb zien komen die ik in 2013 in het boek heb beschreven. Halverwege dacht ik ineens: hoe zou het toch met ze zijn na al die jaren? Met ál die collega’s die ook op jouw kantoor werken?

Met De Diva bijvoorbeeld, zo’n type dat altijd met veel lawaai de grootste orders binnenhaalt, alle aandacht naar zich toetrekt en de beste is van allemaal. Nou, die werkt alleen nog maar thuis omdat haar champagne bij de lunch is afgeschaft door haar nieuwe chef – heel jammer, in alle opzichten.

Of De Jonge Hond, ook zo’n collega die ik koester. Die was zeven jaar geleden een geweldige stagiair en is nu chef van een grote nieuwe afdeling geworden. Ik zie hem verzuipen, maar ik hou hem in de gaten.

Met De Collega Die Overal Lak Aan Heeft – met wie ik altijd tequila dronk op vrijdagmiddag en zo hard kon lachen – gaat het ook even wat minder. Hij heeft namelijk een kind gekregen en is veranderd in De Jonge Vader. Dus hij tobt alleen nog maar. Over tepelkloven en luieruitslag – ik heb al maanden niet meer met hem geflirt.

Over flirten gesproken: De Ziekelijke Flirt is ontslagen! Sinds #metoo accepteerde ineens niemand meer dat hij elke vrouw op de billen sloeg en grijnzend in decolletés zat te loeren.

De Koningin van de Roddel heeft hem uiteindelijk weg gekregen. Zij is sinds twee jaar namelijk vertrouwenspersoon (!) en heeft alle informatie over hem naar De Bitch gelekt die er een rapport van maakte. Die heeft trouwens liefdesverdriet, De Bitch – ze heeft al weken niemand een dolk in de rug gestoken.

Welk kantoortypes ben jij? Vind het hier uit.

Kon ik hetzelfde maar zeggen van De Lul van Sales – je kent hem wel, zo’n type dat zichzelf heel geweldig vindt, maar niks kan – pfff... Hij heeft sinds een paar jaar samen met De Carrièretijger – ook al zo’n eikel – een ‘mancave‘ geopend op de zevende verdieping. Met flessen drank in een globe – gaap. Op vrijdag lopen ze er rond op Adidas-slippers. Samen leiden ze de invoering van het ‘agile werken’, echt zo’n gebakkenluchtdossier dat hun op het lijf geschreven is.

Nóg erger: De Collega Die De Zon Laat Schijnen is weg! Ik mis hem vreselijk. Hij zit nu bij de Rabobank – ik hoop dat ze daar beseffen wat een mazzelaars ze zijn. Gelukkig is er ook goed nieuws: De Irritante Stagiair Met Wie Niemand Iets Kan is staatssecretaris geworden, serieus! De Heks is weg, die is ontploft. En De Collega Die Er Al Te Lang Werkt is met pensioen – halleluja.

Maar wat écht heel fijn is: De Klager zit tegenwoordig in de Ondernemingsraad – dat hadden we veel eerder moeten doen. Want ze klaagt weliswaar nog gewoon de hele dag door, maar nu met een doel waar we allemaal beter van worden. Wel jammer dat Het Meisje Op Wie Iedereen Verliefd Is tijdelijk naar Zuid-Amerika is vertrokken voor liefdadigheidswerk – ze stuurt af en toe foto’s. En o ja: de kantine heet tegenwoordig ‘in company foodcourt’ – boe haha – we hebben nieuwe placemats gekregen om dat te vieren.

Maar ik vergeet bijna het grootste nieuws, namelijk dat De Vrouw Die Alles Heeft ceo is geworden, wat een verademing is dát zeg! Er was natuurlijk veel geklaag toen ze het werd, dat ze de baan vast als ‘excuustruus’ had gekregen en dat ze vast snel weer voor haar gezin zou kiezen. Maar niets van dat alles gebeurde, sterker nog, ons bedrijf doet het beter dan ooit.

Zijn er ook dingen onveranderd gebleven? Zeker. De koffieautomaat bijvoorbeeld. Die heeft sinds een paar jaar recyclebare bekers en heeft een kek ‘display' gekregen, maar is nog steeds de plek voor roddel en troost. Van De Collega Van Wie Niemand Precies Weet Wat Hij Doet weet nog steeds niemand precies wat hij doet; De Morsige Collega schuiert nog steeds de roos van zijn schouders zo op jouw bureau. De Verbluffend Incompetente Collega is gepromoveerd en De Onzichtbare Collega heb ik al een tijdje niet gezien.

En ikzelf? Ja joh, prima. Nog steeds De Controlfreak. Maar belangrijker: ik koester mijn collega’s nog altijd. We hebben vorige week nog You Never Walk Alone gezongen met z’n allen, in een Amsterdamse kroeg – de muren trilden ervan. Want ook dát is onveranderd gebleven, mijn liefde voor kantoor en iedereen die er rondloopt, ja, óók de collega’s die ik soms haat.

Want hoe heftig het soms ook was de afgelopen zes jaar, elke dag erna was iedereen er gewoon weer, werd alles schoongemaakt en begonnen we opnieuw. We zijn er nog, we blijven nog even en we letten op elkaar.

We horen ergens bij.

Op 17 oktober komt ‘De Gids voor de Kantoorjungle’, het eerste boek van Japke-d. Bouma , opnieuw uit in een herziene editie.