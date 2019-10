Brussel naar WTO om frietruzie met Colombia

De Europese Unie stapt naar de Wereldhandelsorganisatie (WTO) vanwege invoerheffingen die Colombia heeft ingesteld op diepvriespatat uit Nederland, België en Duitsland. Dat heeft EU-handelscommissaris Cecilia Malmström maandag bekendgemaakt via Twitter. Malmström noemt de heffingen op de frieten „volledig ongerechtvaardigd”. De Colombiaanse regering stelde november vorig jaar importheffingen van 8 procent in, omdat de drie landen diepvriespatat onder de marktprijs zouden verkopen. Colombia wil eigen boeren de kans geven om lokaal geteelde aardappelen tegen een redelijke prijs te verkopen. Al twee jaar is Brussel tevergeefs in overleg met Bogotá om tot een vergelijk te komen. Nu stapt de EU-handelscommissaris naar de WTO om „onze industrie te beschermen”. Nederland is de grootste aardappelproducent en -exporteur van de Europese Unie. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in nrc.next van 15 oktober 2019