Deutsche Bank kocht zijn succes in China

Faciliteren van witwassen, rentemanipulatie, sanctieschendingen en verkoop van ondeugdelijke financiële producten. Noem een bancair schandaal en Deutsche Bank heeft er een voorname rol in gespeeld. De jongste affaire werpt een schaduw op wat tot voor kort nog gold als een succesverhaal: de opmars van Deutsche Bank in China.

Dinsdag beschreven de Süddeutsche Zeitung en The New York Times hoe de bank sinds begin deze eeuw 15 jaar lang op grote schaal machtige politici, hooggeplaatste ambtenaren en invloedrijke managers masseerde om lucratieve opdrachten binnen te hengelen in China. Dat ging via een geraffineerd systeem waarin Deutsche Bank dure cadeaus en adviesklussen uitdeelde en verwanten van Chinezen in dienst nam die toegang gaven tot één van de vele staatsbedrijven die het land rijk is.

Helemaal nieuw is de beschuldiging niet. In augustus schikte Deutsche Bank voor 16 miljoen dollar met de Amerikaanse beurswaakhond SEC. Volgens de SEC heeft Deutsche Bank in zowel Rusland als China de anticorruptiewetgeving overtreden door strategisch familieleden van hooggeplaatste ambtenaren in te huren, iets wat de bank heeft ontkend noch bevestigd. Voor beleggers is de zaak daarmee afgedaan: de beurskoers van Deutsche Bank reageerde dinsdag niet op de berichten in de media.

Lees ook dit verhaal, over de teruggeschaalde ambities van Deutsche Bank: Het avontuur van Deutsche Bank als wereldwijde zakenbank is voorbij

Toch brengen de publicaties Deutsche Bank én de Chinese overheid in verlegenheid. De twee kranten hebben de hand weten te leggen op vertrouwelijke documenten uit interne en externe onderzoeken die tot in detail beschrijven hóe Deutsche Bank zich een weg paaide naar commercieel succes in China. En wie daarbij betrokken was.

Een kristallen paard

Zo zou Deutsche Bank in 2002 100.000 dollar hebben betaald voor een ontmoeting tussen topman Josef Ackermann en de toenmalige Chinese partijleider Jiang Zemin. Ook werden Zemin, premier Wen Jiabao (2003 - 2013) en andere hooggeplaatste ‘officials’ overladen met dure cadeaus. Bijvoorbeeld: een kristallen tijger van 15.000 dollar, een dure audio-installatie, golfspullen, een kristallen paard, uitstapjes naar Las Vegas en een Franse wijn van 4.000 dollar.

Zeker zo geraffineerd was het recruitmentsysteem waarmee Deutsche Bank zich verzekerde van toegang tot de grootste staatsbedrijven van China en de opdrachten die zij te vergeven hadden. Onder leiding van Lee Zhang, overgekomen van Goldman Sachs, nam Deutsche Bank tientallen Chinezen in dienst zonder benodigde kwalificaties maar mét de juiste connecties – veelal zonen en dochters van topmanagers en politici. Uit de documenten blijkt dat Deutsche Bank de meesten van hen ongeschikt vond, maar toch een baan aanbood.

Deutsche Bank laat in een geschreven reactie weten dat het gaat om zaken uit het verleden en dat „beleid en controles” inmiddels zijn aangescherpt. Oud-topman Ackermann is zich van geen kwaad bewust, blijkt uit zijn reactie in de New York Times. „Het is een land van relaties. Dit was onderdeel van het zakendoen.”

Deutsche was inderdaad niet de enige bank die cadeaus en banen uitdeelde in China. Eerder kregen JP Morgan en Credit Suisse boetes van de SEC in vergelijkbare zaken.