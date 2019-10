De boze fee Maleficent is terug

Na haar scheiding van Brad Pitt was het een tijdje stil rond Angelina Jolie. Ze acteerde voor het laatst in By the Sea uit 2015, een film die zij ook regisseerde. De rol daarvoor was die van het titelpersonage in Maleficent, de Disneyfilm die ruim vijf jaar geleden uitkwam. Hierin speelt Jolie de boze fee die in Disneys Doornroosje (Sleeping Beauty, 1959) prinses Aurora vervloekt, waarna Aurora zich op haar zestiende prikt aan een naald en in een diepe slaap raakt. Maleficent deed uit de doeken hoe zij zo geworden was en voerde verzachtende omstandigheden aan voor haar daad. Ook ontwikkelde Maleficent (stief)moederlijke gevoelens voor Aurora.

In het vervolg Maleficent 2 woont prinses Aurora (Elle Fanning) nog steeds in Maleficents toverbos, dat wordt bevolkt door allerlei magische schepsels. Aurora’s bestaan in een wereld parallel aan die van mensen komt in gevaar als zij gaat trouwen met prins Phillip en Maleficent wordt uitgenodigd bij de huwelijksaankondiging. Een gelegenheid die door Phillips moeder, koningin Ingrith (Michelle Pfeiffer), wordt aangegrepen om verdeeldheid te zaaien tussen de mensen- en feeënwereld. Een thema dat de film iets te nadrukkelijk aanzet zodat de kijker de parallellen met de actualiteit niet zal ontgaan. Zo misbruikt Ingrith de door haarzelf de wereld in geholpen angst voor Maleficent om een oorlog met de feeën te beginnen. Waarbij het (heel) eventjes de vraag blijft wie nou eigenlijk boosaardig is, Maleficent of Ingrith?

Hoewel nog steeds mooi vormgegeven is de verrassing er wel vanaf in dit tweede deel: wat ooit nieuw was, is nu een herhaling van zetten. Ook maakt de feministische insteek deels plaats voor een vrij traditionele plot over de strijd tussen goed en kwaad, over oorlogszucht versus vrede en harmonie tussen mens en fee.

Fantasy Maleficent 2 Regie: Joachim Rønning. Met: Angelina Jolie, Elle Fanning, Michelle Pfeiffer, Chiwetel Ejiofor, Sam Riley. In: 120 bioscopen ●●●●●

