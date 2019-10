De 80-plusser in Twello is ook een markt

De Autoriteit Consument en Markt (ACM) is niet het eerste waar je aan denkt als je de wit-grijze dames ziet die net klaar zijn met hun potje rummikub. Ze zitten gezellig aan de koffie, naast de tafels staan rolstoelen en rollators. Activiteitenbegeleider Frieda Loef helpt ze met van alles. Links van de hal is een kapsalon en een winkeltje, rechts zijn de keukens. Een verzorgster loopt haastig door de gang. Loef: „Zij rennen nu de benen uit het lijf.”

De ACM en de oude bewoners van het Grotenhuis in Twello hebben met elkaar te maken. Dit verpleeghuis, waar ze wonen, is al een maand failliet. Frieda Loef en haar overgebleven collega’s wachten op groen licht van de ACM in Den Haag. Die moet bepalen of Sensire, een grote aanbieder van verpleeghuiszorg en wijkverpleging in de Achterhoek, de verpleeghuizen van Trimenzo mag overnemen. Het gaat om drie locaties in Twello en Voorst en een handvol wijkverplegingscliënten, 450 in totaal.

Trimenzo ging failliet, begin september, nadat de ACM op grond van de Beleidsregel concentratie van zorgaanbieders in mei had besloten dat de kleine organisatie in Voorst (300 medewerkers) niet mocht worden overgenomen door Zorggroep Apeldoorn. De markt voor 80-plussers-met-Wlz-zorg in de gemeente Voorst zou door zo’n overname worden verstoord. „Het faillissement heeft grote impact gehad op personeel en (familie) van bewoners”, zegt Arend Pleysier, Sensire-woordvoerder.

De dag dat het faillissement werd aangevraagd, stopte prompt een derde van de medewerkers met werken. Zij waren zzp’er en konden naar hun centen fluiten. In jargon: ze hielden op met diensten leveren. Het personeel dat bleef, wordt voorlopig betaald door het UWV, en straks waarschijnlijk door Sensire.

Andere organisaties grepen hun kans: de dag na het faillissement stond de lokale krant vol wervingsadvertenties voor verzorgden. Want dát is ook een markt en de personeelstekorten zijn overal groot.

Grote appartementen

Het Grotenhuis in Twello werd gebouwd in 2011, volgens de modernste verpleeghuisinzichten. Grote appartementen met balkons die uitzicht bieden op het groene dorp. Veel glas en licht, activiteiten en maaltijden in de hal – voor wie dat wil – en een kerkdienst op donderdagavond.

Maar nu staan vijf van die 33 appartementen leeg. Toevallig stierven de afgelopen tijd vijf bewoners. En er is te weinig personeel om goede zorg te garanderen. Het Grotenhuis heeft sindsdien mensen moeten weigeren. Dat terwijl er overal in Nederland wachtlijsten zijn voor verpleeghuisplekken – 14.000 demente en of zwakke ouderen wachten op een plek in het verpleeghuis van hun voorkeur.

Afgelopen weekeind gaf ACM Sensire (tijdelijk) groen licht. Het officiële besluit zal nog minimaal vier en maximaal zeventien weken op zich laten wachten, zegt de ACM-woordvoerder. Wat als er weer marktbezwaren opdoemen? Wie zorgt er dan voor deze ouderen? De ACM-woordvoerder: „Dat moet het zorgkantoor regelen Zij hebben zorgplicht.”

Het zorgkantoor, in dit geval Midden IJssel, zorgverzekeraar Eno, moet regelen dat alle ouderen en patiënten ergens terecht kunnen. Eno zegt desgevraagd niet te hebben zien aankomen dat de ACM de fusie met Zorggroep Apeldoorn zou afkeuren. „We dachten dat de ACM naar een breder marktgebied zou kijken dan enkel de gemeente Voorst.” Dit is een nauwe definitie, aldus Eno, gezien de omvang (24.000 inwoners) en ligging van de gemeente („ingeklemd door Apeldoorn, Deventer en Zutphen”).

Over het besluit van de ACM over Sensire, zegt verzekeraar Eno: „Dit proces kunnen wij niet beïnvloeden en zullen wij moeten afwachten.”

Intussen gaat het leven door in het failliete verpleeghuis. In de andere vestiging van Trimenzo in Twello, de Martinushof, wonen ook tientallen tachtigplussers. De meesten zijn dement. Dit gebouw stamt uit de jaren tachtig, de plafonds zijn lager en de kamers kleiner dan in het Grotenhuis. Het is stil in de hal, achter de receptie zit niemand. Maar boven is het druk. Een bewoner is vandaag overleden en een andere is heel ziek, vertelt een verzorger in het voorbijgaan. Arend Pleysier, van Sensire, legt uit: „De medewerkers lopen op hun tandvlees: ze leveren 24-uurszorg met veel minder mensen dan ze hadden.”

Er gebeurden afgelopen weken ook ontroerende dingen, zegt Pleysier. „Toen bekend werd dat Sensire de zorg bij Trimenzo wil overnemen, kwamen tien verzorgenden uit Zutphen – een uur rijden hier vandaan – om te helpen.” En de „beste planners” van Sensire (een organisatie met 4.700 ‘cliënten’) kwamen in Twello zitten om de roosters rond te krijgen.

Een versie van dit artikel verscheen ook in NRC Handelsblad van 15 oktober 2019