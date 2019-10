Amsterdam gaat drugsdealers na jaren weer actief hinderen

De politie van Amsterdam gaat de lokale straathandel in drugs weer actief verstoren. Door dealers te weren van pleinen en hangplekken en sneller in te grijpen bij verdachte activiteiten moet worden voorkomen dat jongeren in de criminaliteit belanden. Hiervoor wordt de komende vier jaar 4 miljoen euro extra uitgetrokken, schrijft burgemeester Femke Halsema dinsdag in een brief aan de gemeenteraad.

Tussen 2015 en 2018 was er een daling van het aantal drugsgerelateerde politieregistraties van gebruik, handel en vervaardiging. Dit is volgens het stadsbestuur slechts deels verklaarbaar doordat de algehele criminaliteit daalt in de stad. De daling van drugsregistraties is volgens het stadsbestuur sterk afhankelijk van de inzet van de politie. In de afgelopen jaren is de capaciteit bij de Amsterdamse politie afgenomen en was de inzet op drugs geen prioriteit.

‘Gebruikers confronteren’

Dat moet veranderen met het dinsdag gepresenteerde drugsprogramma ‘Weerbare mensen, weerbare wijken’. Nieuw daarbij is dat drugscriminelen onderdeel worden van

de zogeheten Top-600-aanpak, een ranglijst van veelplegers in de stad die met voorrang worden aangepakt. Daarnaast gaat de gemeente (recreatieve) gebruikers „confronteren met de schaduwzijden van hun gebruik”, schrijft Halsema.

Volgens de burgemeester neemt de invloed van drugshandel op het openbare leven toe. Als voorbeelden geeft ze het afgehakte hoofd voor een waterpijpcafé, de aanslagen op de redacties van Panaroma en De Telegraaf, ernstige bedreigingen en beveiliging van journalisten, de moord op de broer van een kroongetuige, en de reeks vergismoorden en liquidaties waaronder die van advocaat Derk Wiersum.

Het programma bevat de eerste concrete beleidsmaatregelen na een onderzoeksrapport van bestuurskundige Pieter Tops en journalist Jan Tromp. Zij concludeerden afgelopen augustus dat onbekommerd drugsgebruik in Nederland normaal wordt gevonden, in vrijwel alle delen van de samenleving. Het gevolg daarvan is dat de invloed van de onderwereld met name in Amsterdam fors is gegroeid.