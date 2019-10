Allush met Van Uhm, Pauw versus De Mos

Niet de harde politiek-actuele confrontatie, maar het zachte interview triomfeerde maandag bij de toekenning van de Sonja Barend Award in De Wereld Draait Door. Die ging na een stemming onder televisierecensenten (onder wie ik) naar Kefah Allush voor zijn interview met Peter van Uhm in De kist (EO).

De kracht van het winnende interview zit in de intelligente kalmte waarmee Allush zijn gesprekspartner door het interview leidde, als een wandelaar die zijn metgezel terloops op interessante zijpaden wijst. Het gesprek ging vooral over de dood van Van Uhms zoon. Dennis van Uhm sneuvelde tien jaar geleden in Afghanistan, op de eerste werkdag van zijn vader als hoogste militair van Nederland.

Het ongemak dat het eindeloos pijnlijke onderwerp Van Uhm bezorgde, werd gecompenseerd door het vertrouwen dat de interviewer hem inboezemde. Dus vertelde hij over zijn rouw met sprekende details. Zo moest hij ook na de dood van zijn zoon nog condoleancegesprekken voeren met andere nabestaanden van omgekomen militairen, maar sinds de dood van zijn kind neemt hij daarbij altijd zijn vrouw mee.

Waar is Dennis?

Eén bijzondere vraag stelde Allush wel: „Waar is Dennis?”. Een vraag die Matthijs van Nieuwkerk niet had durven stellen, gaf deze in DWDD toe. Het leverde geen eenduidig antwoord op, maar wel een mooi beeld van hoe de rouwende vader laveert tussen wat hij niet gelooft en zijn vastberadenheid om zijn zoon niet uit zijn leven te laten verdwijnen.

Allush was maandag niet aanwezig om de prijs in ontvangst te nemen, hij verbleef in Marokko. Van Uhm zat er in zijn plaats; misschien zou die prijs altijd wel moeten worden gedeeld door interviewer en geïnterviewde.

Stevige gesprekken

Later leverde de avond ook nog voldoende voedsel op voor de liefhebber van het harde, actuele interview. Bij Pauw was er ruimte voor twee stevige gesprekken. Eerst een scherpe confrontatie over de IS-strijders in de Koerdische kampen die door de oplaaiende oorlog op vrije voeten dreigen te komen.

Journalist Thomas Rueb (NRC) pleitte voor actie van Nederland, maar vond VVD-Kamerlid Dilan Yesilgoz tegenover zich. Zij wil Nederlandse IS’ers absoluut niet terughalen, óók niet om ze te berechten. Die verantwoordelijkheid past volgens haar beter bij tribunalen ter plaatse. Dat die nog niet bestaan en dat daar mogelijk de doodstraf kan worden uitgesproken, vond zij geen bezwaar. In Nederland zouden de strijders toch weer na een paar jaar op straat staan – een wat laatdunkende houding van een Nederlands parlementslid over het Nederlandse rechtssysteem.

In de gevangenis

Aan zijn tweede grote gast had Jeroen Pauw een steviger kluif: Richard de Mos, de van corruptie verdachte en als wethouder in Den Haag weggestuurde leider van de Groep De Mos. De presentator kreeg niet echt vat op zijn gast, die bovendien zijn advocaat had meegenomen – wat zelden helpt. De Mos verdedigde zich op volle kracht. Hij had gewoon hart voor Den Haag gehad. Van corrupte deals was geen sprake.

Pauw vroeg De Mos of het niet onverstandig was voor een wethouder om geld aan te nemen van ondernemers en óók hun belangen te behartigen, maar liet het aan de kijker over om te besluiten hoe erg dat is. Dat een politicus die royale donaties van horeca-ondernemers heeft ontvangen, misschien geen portefeuillehouder horeca moet worden, werd niet aangestipt.

De scepsis van Pauw sleet niet. Bij De Mos’ verzekering dat hij bij de volgende verkiezingen naar een absolute meerderheid streefde, zei hij, zijn hoofd vlak boven de tafel voor een intiem effect: „Misschien zit je dan wel in de gevangenis, joh” – een zacht slotakkoord in een hard gesprek.