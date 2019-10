Aantal Chinese bedrijven in Nederland in vijf jaar verdubbeld

In vijf jaar is het aantal Chinese bedrijven in Nederland bijna verdubbeld, van 245 bedrijven eind 2012 naar 470 eind 2017. Dat blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die woensdag bekend zijn gemaakt. Het gaat om bedrijven in Nederland waarvan het meerderheidsbelang in handen van Chinezen is.

De bijdrage van de Chinese bedrijven aan de Nederlandse economie is in dezelfde periode bijna verviervoudigd tot meer dan 1 miljard euro. Uit de cijfers van het CBS blijkt ook dat de toegevoegde waarde per bedrijf sinds 2015 sterk is gegroeid. Dat komt door enkele grote overnames. Met de groei van het aantal bedrijven nam ook het aantal werknemers bij de Chinese bedrijven toe, van 3.000 in 2012 naar 11.000 vijf jaar later.

Industrie

Van de 470 Chinese ondernemingen in Nederland zijn er 245 gericht op de groot- of detailhandel. Zestig bedrijven zijn actief binnen de industrie. Die bedrijven droegen eind 2017 met ruim 370 miljoen euro van alle Chinese bedrijven in Nederland het meest bij aan de Nederlandse economie.

Het aantal Chinese bedrijven in Nederland is volgens het CBS vergelijkbaar met het aantal Japanse en Zwitserse bedrijven dat in Nederland is gevestigd. De Verenigde Staten zijn wat dat betreft het best vertegenwoordigd met 2.875 bedrijven, gevolgd door Duitsland (2.190) en het Verenigd Koninkrijk (1.355).

Het CBS keek ook naar het aantal Nederlandse bedrijven dat in China is gevestigd. Dat aantal was in 2017 nog altijd hoger dan het aantal Chinese ondernemingen in Nederland. Het nam wel af, van 660 bedrijven naar 605.