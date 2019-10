Verdachte moord strafrechtadvocaat Derk Wiersum langer vast

De verdachte van de moord op advocaat Derk Wiersum blijft voorlopig vastzitten. De raadkamer van de rechtbank in Amsterdam heeft maandag besloten zijn voorarrest met negentig dagen te verlengen. Wat de reden is om zijn voorarrest te verlengen is niet bekend. De rechtbank brengt geen details naar buiten omdat de zitting plaatsvond achter gesloten deuren.

De man werd op 1 oktober opgepakt door de Amsterdamse politie op verdenking van betrokkenheid bij de moord op Wiersum. Het is niet bekend of de politie denkt dat de man de schutter is of op een andere manier betrokken is. De advocaat werd twee weken eerder doodgeschoten bij zijn huis in Amsterdam-Buitenveldert, vermoedelijk omdat hij kroongetuige Nabil B. bijstond.

Minister Ferdinand Grapperhaus (Justitie en Veiligheid, CDA) laat maandag weten dat er voorafgaand aan de moord voor Wiersum „diverse beveiligingsmaatregelen” waren getroffen op verzoek van de hoofdofficier van justitie. Over de inhoud van deze maatregelen kan hij verder niets zeggen in verband met het risico dat kan ontstaan in andere zaken. Deze maatregelen zijn getroffen ondanks dat uit meerdere dreigingsinschattingen bleek dat er geen aanleiding was voor nemen van beveiligingsmaatregelen.