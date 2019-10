Amerikaanse journalisten geschokt door bewerkte video van moordende Trump

Amerikaanse journalisten zijn woedend over de vertoning van een bewerkte video tijdens een pro-Trumpconferentie. In de video lijkt de Amerikaanse president een slachtpartij aan te richten in een kerk, de Church of Fake News.

De video is een bewerking van een beruchte scène uit de film Kingsman: The Secret Service uit 2014. Een van de hoofdpersonen - gespeeld door Colin Firth - vermoordt in het fragment onder hypnose tientallen kerkgangers op brute wijze.

De video werd volgens The New York Times vertoond tijdens de meerdaagse American Priority Conference in Miami. Donald Trump Jr. sprak op de bijeenkomst, evenals de voormalige Trump-woordvoerder Sarah Huckabee Sanders.

In de video is het gezicht van Firth provisorisch vervangen door dat van Trump. Over de gezichten van zijn slachtoffers zijn logo's van nieuwsmedia als MSNBC, Vice, BBC en The Washington Post geplakt. Ook politieke tegenstanders als Hillary Clinton en Bernie Sanders delven het onderspit. Black Lives Matter krijgt een nekschot.

'Geweld tegen journalisten veroordelen'

Jonathan Karl, voorzitter van de vereniging van Amerikaanse politieke journalisten, zegt in een verklaring geschokt te zijn. „Alle Amerikanen moeten deze beelden van geweld tegen journalisten en politieke tegenstanders van de president veroordelen.” Volgens Karl kan de retoriek van Trump, die vaker tekeergaat tegen „de fake news media”, geweld aanwakkeren.

De organisatie van de conferentie neemt in een verklaring op Twitter afstand van de video. „Deze video was niet goedgekeurd, gezien of bekrachtigd door de organisatie van AMPFest.” Wel vindt de organisatie de verslaggeving van The New York Times eenzijdig, omdat die niet schrijft over een discussie op de bijeenkomst waarin politiek geweld juist werd veroordeeld. „Wij hebben politiek geweld altijd veroordeeld, en zullen dat altijd doen.”

De affaire doet denken aan een video die Trump in 2017 zelf via zijn Twitteraccount deelde. Daarin ging Trump tijdens een worstelwedstrijd de Amerikaanse nieuwszender CNN te lijf. De Amerikaanse nieuwszender heeft ook in de nieuwe video een bijzondere rol: Trump spietst een slachtoffer van wie het hoofd is vervangen door het CNN-logo op een houten staak.