Stijlvolle come back Lange Frans en Baas B

Pop: Lange Frans & Baas B. Gehoord: Q-Factory, Amsterdam ●●●●●

Er werd gehuild in de zaal, en gelachen op het podium. Lange Frans en Baas B gaven hun eerste optreden in tien jaar in de uitverkochte Q-Factory, in Amsterdam-Oost. Het publiek bestond uit oudere fans, en jongeren die het duo nog nooit hadden gezien. De twee rappers, nu 37 (Bart Zeilstra) en 38 (Frans Frederiks), hebben zich na een lange ruzie verzoend. Ze begonnen én eindigden hun optreden met hun grootste hit ‘Het Land Van’, dat in een nieuwe versie een geactualiseerde tekst kreeg, met verwijzingen naar de rap-sterren van nu, als Boef en Lil’ Kleine.

Hun come back was doordacht. Als rappers uit het vorige decennium, proberen ze zich niet aan te passen aan de stijl van nu. Geen trainingspak maar kostuum, geen uitvoerige publieksparticipatie maar anekdotes tussendoor, geen mosh pit maar meezingen. Lange Frans en Baas B zijn nog altijd de popzangers onder de rappers, die melodieus hun uitvoerige observaties zing-zegden in inmiddels klassieke nummers als ‘Moppie’, ‘Mee Naar Diemen Zuid’ en ‘Je Bent Geen Tijger’.

Nostalgisch

Destijds waren er vier muzikanten, nu waren het er maar liefst negen, waarvan drie achtergrondzangers, een percussionist en twee keyboards. De live-aanpak was vruchtbaar. De tekst bleef goed verstaanbaar, de band leverde een funky achtergrond. Soms kreeg een muzikant de volle aandacht, zoals de dreigende solo van gitarist Laurens Jermias tijdens ‘Kamervragen’. Dit nummer bleek een nog altijd indrukwekkende aanklacht tegen politieke manipulaties, zowel door de tekst als door de beklemmende muzikale sfeer.

Het was verrassend te horen hoe alert de twee destijds op de actualiteit reageerden, bijvoorbeeld met hun verwijzingen naar de oorlog in Irak, Mat Herben, acties tegen ‘zinloos geweld’. Wat toen actueel was, stemt nu al nostalgisch. Dat het enige nieuwe nummer een eigen versie was van ‘Suzanne’, de hit van VOF de Kunst uit 1983, was iets te nostalgisch.