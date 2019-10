Siri gaat vreemd met Spotify

Hé psst, Siri gaat vreemd. Sinds vorige week al. Als je een iPhone hardop vraagt een liedje af te spelen, opent de telefoon niet per se Apple’s eigen muziekdienst maar kun je het meteen in Spotify beluisteren. Dat lijkt een miezerig updeetje, maar het is de inzet van een machtsstrijd die zich momenteel afspeelt op je smartphone, je speakers en je autoradio.

Bij menselijke partners wordt vreemdgaan doorgaans als een zonde beschouwd, bij onze digitale metgezellen is het juist een deugd. Assistenten als Amazon Alexa, Google Assistant, Cortana (Microsoft) of Apple’s Siri moeten van zo veel mogelijk walletjes kunnen eten en vrijelijk andermans diensten gebruiken. Alleen zo’n open huwelijk maakt de technologie aantrekkelijk voor een grote groep gebruikers.

Siri was altijd de meest monogame courtisane onder de assistenten. Zij – maar het kan net zo goed een hij zijn – bleef hardnekkig naar Apple’s eigen muziekdienst linken. Daar heb je niks aan, als je een van de 100 miljoen Spotify-abonnees bent (van wie er 3 miljoen in Nederland wonen).

Nu, met de nieuwste Spotify-app en besturingssysteem iOS13, werkt het. Zeg „Hey Siri, speel ‘Ik kan het niet alleen’ van De Dijk op Spotify” en je hoort het vertrouwde hoe-hoe-hoehoe- intro. Handig hoor, vooral in de auto. Dat is dé plek waar spraakbesturing iets kan toevoegen aan je leven. En aan dat van andere weggebruikers.

Spotify is Apple’s luis in de pels: de Zweedse muziekdienst klaagt al jaren dat Apple zijn eigen muziekabonnement voortrekt. Apple heeft er een handje van om eigen software een te prominente plek te geven, in Siri en in de App Store. Spotify ergert zich aan de 30 procent commissie (15 procent na een jaar) voor abonnementen die via de App Store zijn afgesloten en Apple zou de ontwikkeling van Spotify-apps afremmen.

Apple ontkent, maar dreigende onderzoeken, regulering en concurrentie dwingen de iPhone wel meer open te worden. Siri zou een roepende in de woestijn zijn als ze geen andere diensten kan aansturen. Eenkennigheid is niet van deze tijd.

Een platform is pas een platform als het ondersteund wordt. Dat ondervindt ook Facebook. Het sociale netwerk werkt aan de Libra, een cryptomunt om 2,4 miljard gebruikers onderling betalingen te laten verrichten. Libra is een project dat Facebook met steun van bedrijven als MasterCard, Visa en PayPal wilde beginnen. Die grote namen uit de financiële wereld waren nodig om de buitenwereld ervan te overtuigen dat Facebook niet de zeggenschap zou houden over de munt. Facebook zou slechts één van de pijlers zijn, in een breed gedragen coalitie.

Maar de belangrijkste partners uit de financiële sector trokken zich afgelopen week terug uit de Libra Association. De grond werd hen te heet onder hun voeten, omdat regelgevers witwaspraktijken vrezen. Net voordat Mark Zuckerberg zijn cryptoplannen moet toelichten aan Amerikaanse politici, raakt de Libra zijn zorgvuldig opgebouwde balans kwijt. Het het plan voor een stabiele cryptomunt wankelt.

De Dijk zong het al: ‘Ik kan niet alleen’. Dat geldt ook voor de grootste techbedrijven ter wereld.

Marc Hijink schrijft over technologie