Regering Ecuador trekt gehate brandstofmaatregel in

De Ecuadoraanse regering trekt na anderhalve week van felle protesten de felbekritiseerde verhoging van de brandstofprijzen in. In het Zuid-Amerikaanse land ontstond een enorme volkswoede toen president Lenín Moreno bekend maakte de al veertig jaar bestaande subsidies op benzine en diesel af te schaffen. Bij de door inheemse bevolkingsgroepen geleide protesten zijn volgens ombudsorganisatie ‘Defensoría del Pueblo’ zeven doden gevallen en 1.340 mensen gewond geraakt.

De live op televisie uitgezonden dialoog tussen de inheemse demonstratieleiders en president Moreno en zijn regering leek muurvast te zitten, omdat geen van de partijen bereid leek een compromis te sluiten. Maar na een schorsing van bijna twee en en half uur maakte bemiddelaar Arnaud Peral van de VN in Ecuador tot opluchting van heel het land bekend dat er toch een akkoord was gesloten.

Bekijk ook: Opstand om dure benzine

Het akkoord bestaat uit het intrekken van het decreet waarin werd aangekondigd dat de subsidie op brandstoffen wordt afgeschaft en het instellen van een commissie waarin de regering samen met de inheemse leiders een andere invulling van het bezuinigingspakket gaat bespreken. De inheemse demonstratieleiders hebben toegezegd hun protesten te beëindigen.

Ze hadden ook het aftreden van twee ministers geëist die ze verantwoordelijk houden voor het harde ingrijoen van politie en leger . President Moreno heeft daar geen toezeggingen over gedaan, maar gezegd daar wel over in gesprek te willen gaan de komende dagen.

Bezuinigingen in ruil voor IMF-lening

Het bezuinigingspakket met de omstreden maatregel was volgens president Moreno nodig, omdat de staatskas leeg is en om de economie en arbeidsmarkt te hervormen. Het IMF had bezuinigingen geëist in ruil voor een lening van omgerekend zo’n 3,8 miljard euro.

De woede over de van de ene op de andere dag ingevoerde maatregelen was groot. Niet alleen van inheemse bewoners, maar ook van de transportsector, studenten en arbeiders. Zij gingen masaal de straat op in de hoofdstad Quito en de grote havenstad Guayaquil, maar ook in vele provinciesteden. Dat leidde tot gewelddadige clashes met politie en leger. President Moreno kondigde de noodtoestand af en er gold voor heel Ecuador een avondklok rond overheidsgebouwen en rond andere strategische plekken zoals pleinen, bruggen en vliegvelden.

Boze boeren blokkeren ook al anderhalve week belangrijke doorgangswegen in het land, waardoor supermarkten met lege schappen kwamen te zitten, in sommige steden de voorraaden gas opraakten en ook groepen Nederlandse toeristen zijn gestrand. De hoop is dat de situatie nu snel weer normaliseert, maar de scholen blijven totdat de rust echt is terug gekeerd nog wel dicht deze maandag.

President Jaime Vargas van CONAIE, de koepelorganisatie van inheemse bevolkingsgroepen, maakte tijdens de live uitgezonden dialoog aan een U-vormige tafel duidelijk dat de verhoging van de brandstofprijzen alles duurder zou maken en vooral de allerarmsten zou raken. “Dit is geen eis van alleen de inheemse bevolking, maar van heel Ecuador”.

Na al het geweld en de honderden miljoenen schade die de toch al in problemen verkerende Ecuadoraanse economie heeft geleden, zat er voor Moreno weinig anders op dan te zwichten voor de smeekbedes van de inheemse leiders. De vraag is nu alleen hoe hij dan wel zijn miljardenbezuinigingen gaat realiseren.