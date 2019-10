Ook provincie Drenthe trekt stikstofregels in na boerenprotest

In navolging van de provincie Friesland trekt ook het Drentse provinciebestuur de invoering van nieuwe stikstofregels in. Dat heeft de Drentse gedeputeerde Henk Jumelet (CDA) maandag gezegd tegenover zo’n duizend boze boeren die zich hadden verzameld bij het provinciehuis in Assen, aldus persbureau ANP. „Wij hebben goed geluisterd en geconstateerd dat we hetzelfde bedoelen”, zei Jumelet. „We gaan samen terug en trekken in.”

Eerder op de dag zei Jumelet zei nog dat de maatregelen zouden worden uitgesteld. „Daarmee zijn de beleidsregels van tafel tot er iets beters ligt.” Later werd hij stelliger in zijn bewoordingen.

Vrijdag trokken enkele tientallen boeren voor een spontane demonstratie naar Leeuwarden. Ook daar kregen zij van gedeputeerden te horen dat het nieuwe stikstofbeleid wordt ingetrokken.

Raad van State

Het intrekken van de invoering van nieuwe stikstofregels houdt in dat er voorlopig geen nieuwe vergunningen kunnen worden afgegeven aan boerenbedrijven. Door een verstrekkend besluit van de Raad van State mogen alleen stikstof-uitstotende uitbreidingen van bedrijven volgen als die uitstoot elders wordt gecompenseerd.

Boeren vinden dat zij onevenredig hard worden getroffen door de maatregelen. Maandag zorgen demonstrerende boeren in delen van het land voor verkeersopstoppingen. Behalve naar Assen trokken zij op tractoren naar de provinciehuizen in Groningen, Den Haag, Zwolle en Arnhem.