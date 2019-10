Nobelprijs voor Economie naar drietal voor bijdrage aan armoedebestrijding

De Indiër Abhijit Banerjee, de Française Esther Duflo en de Amerikaan Michael Kremer hebben de Nobelprijs voor Economie 2019 gewonnen. Dat heeft de Zweedse Rijksbank voor Economische Wetenschappen maandag bekendgemaakt. Zij hebben de onderscheiding gekregen voor hun werk dat erop gericht is om wereldwijde armoede te bestrijden.

De Nobelprijs voor Economie wordt sinds 1969 vergeven. In die vijftig jaar won slechts één vrouw eerder de prestigieuze Zweedse prijs. De oudste nobelprijswinnaar voor Economie was 90 toen hij de onderscheiding ontving, de jongste 51.

Nobelprijzen dit jaar

De onderscheiding voor het drietal is de laatste Nobelprijs die dit jaar wordt toegekend. Eerder wonnen al twee Zwitsers en een Canadees de Nobelprijs voor Natuurkunde voor hun onderzoek naar respectievelijk exoplaneten en de vorm en samenstelling van het heelal. De prijs voor de Vrede ging dit jaar naar de Ethiopische premier Abiy Ahmed, die vrede sloot met buurland Eritrea. Een Amerikaan, Brit en Japanner wonnen de Nobelprijs voor Scheikunde voor hun werk aan de oplaadbare lithium-ionbatterij.

De eerste Nobelprijs dit jaar ging naar twee Amerikanen en een Brit die vanwege hun onderzoek aan zuurstofwaarneming van cellen de Nobelprijs voor Geneeskunde wonnen. Tot slot was er nog de prijs voor Literatuur. Die ging voor 2019 naar de Oostenrijkse schrijver Peter Handke, maar werd ook voor het jaar daarvoor toegekend. De Poolse auteur Olga Tokarczuk sleepte de prijs binnen voor 2018, toen die niet werd uitgereikt vanwege een #metoo-schandaal binnen het voor de onderscheiding verantwoordelijke Zweedse Academie. De twee literatuurprijzen maakten felle reacties los; Tokarczuk is in eigen land geliefd én gehaat om haar feminisme en linkse overtuiging en Handke is omstreden vanwege zijn steun aan Slobodan Milosevic.

