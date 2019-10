Levenslang voor man die inreed op mensen bij Brits parlement

Een automobilist die vorig jaar bij het Britse parlement inreed op politieagenten, fietsers en voetgangers heeft een levenslange gevangenisstraf gekregen. Dat meldt de BBC maandag. Na vijftien jaar komt de man in aanmerking voor vervroegde vrijlating. Niemand kwam om door de aanval, wel raakten drie mensen gewond.

De destijds 29-jarige Salih K. reed op 14 augustus 2018 met een Ford Fiesta in op een groep mensen bij het paleis van Westminster. Het Britse OM beschouwde het incident als een terreurzaak vanwege „de werkwijze en iconische locatie”. K. werd aangeklaagd en veroordeeld voor tweemaal poging tot moord.

In maart 2017 vond een soortgelijk incident plaats bij het Britse parlementsgebouw. Een man reed toen in op een groep voetgangers. Daarbij kwamen vier mensen om het leven. Later doodde de man ook nog een politieagent met een mes. Daarna werd de dader doodgeschoten.