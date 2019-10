KLM annuleert vluchten naar hoofdstad Ecuador

Voor onbepaalde tijd vliegt luchtvaartmaatschappij KLM niet meer naar Quito, de hoofdstad van Ecuador. De dagelijkse KLM-vlucht naar Guayaquil, de grootste stad van het land, is niet geannuleerd. Dat heeft een woordvoerder van KLM bevestigd naar aanleiding van berichtgeving op de website luchtvaartnieuws.nl.

Wanneer de luchtvaartmaatschappij wel weer op de Ecuadoraanse hoofdstad vliegt, kon KLM nog niet zeggen. „We houden de situatie in de gaten”, aldus de woordvoerder. Vooralsnog wordt per dag bekeken of vluchten door kunnen gaan. De vlucht voor dinsdagochtend 15 oktober naar Quito is vooralsnog niet geannuleerd.

Lees ook: Ecuadoranen woest over nieuwe brandstofprijzen

Voor de KLM-vlucht van Amsterdam naar Guayaquil vervalt de tussenstop in Quito. Andere vliegtuigmaatschappijen hebben ook vluchten naar Quito geannuleerd, onder meer Air France en Delta Airlines.

Bekijk ook deze fotoserie over de protesten: Brandende banden en blokkades; Ecuador protesteert tegen bezuinigingen

Reisadvies en avondklok

In Ecuador werd afgelopen anderhalve week fel geprotesteerd. De inwoners van het Zuid-Amerikaanse land richtten zich tegen een voornemen van president Lenín Moreno om subsidie op brandstofprijzen af te schaffen. Zondagavond laat (lokale tijd) maakte de Ecuadoraanse regering bekend de maatregel toch niet door te voeren.

Het reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken werd op 12 oktober aangescherpt. Dat advies luidt nog altijd: „Reis alleen naar Ecuador als het noodzakelijk is.” Verder wordt Nederlanders in Quito geadviseerd binnen te blijven. In de stad geldt een avondklok van 20.00 uur tot 05.00 uur. Er worden winkels geplunderd en er zijn wegblokkades en demonstraties.