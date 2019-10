Kefah Allush wint Sonja Barend Award voor interview met Peter van Uhm

Presentator Kefah Allush heeft maandag de jaarlijkse Sonja Barend Award gewonnen voor zijn interview met Peter van Uhm voor het EO-programma De Kist. Allush sprak de voormalige Commandant der Strijdkrachten ruim tien jaar na het overlijden van zijn zoon over de dood en het leven als militair.

Een dag nadat Van Uhm in 2008 Commandant der Strijdkrachten werd, kwam zijn zoon Dennis om tijdens een militaire missie in Afghanistan. In het interview spreken Allush en Van Uhm over deze dagen en de tien jaar die daarop volgden.

Het gesprek gaat over de invloed van de dood van Dennis op het gezin Van Uhm, maar ook over de implicaties die zijn overlijden had voor Van Uhms functie als hoogste militair van Nederland. Volgens de jury wist Allush in het gesprek „op integere manier exact de juiste toon te vinden”:

„Nooit op zoek naar de traan, maar wel confronterend: ‘Waar is uw zoon nu?’ Aan het eind van het gesprek vraagt Allush: ‘Gaat het goed met jullie? Het antwoord: ‘Waar we nu staan, gaat het goed. Maar makkelijk is het natuurlijk niet.’”

Jinek en Abbring

De Sonja Barend Award voor het beste tv-interview van het afgelopen seizoen wordt ieder jaar bekendgemaakt in de uitzending van De Wereld Draait Door. Vorig jaar won Eva Jinek voor haar interview met DENK-Tweede Kamerlid Farid Azarkan. Het jaar daarvoor ging de prijs naar Janine Abbring voor haar interview met de inmiddels overleden burgemeester van Amsterdam Eberhard van der Laan.

In het televisieprogramma De Kist van de Evangelische Omroep (EO) gaat Kefah Allush in gesprek met mensen over leven en dood. De EO stelt dat het programma „leidt tot gesprekken over wat waardevol is op aarde”. Ook moet het gasten en kijkers „prikkelen” om na te denken over het leven na de dood.