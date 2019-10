‘Ik zit natuurlijk al de hele dag in het leven van de mensen’

Van de RTL-sterren die dit jaar overstapten naar John de Mols Talpa TV (SBS) was zijn zus Linda de Mol de grootste vangst. Zij bracht de kijkcijferhits Miljoenenjacht en Ik Hou van Holland mee, die meteen zorgden voor een flinke opleving van hoofdzender SBS 6. Na enig juridisch gesteggel blijven haar programma’s Weet ik veel en Oh, wat een jaar! bij RTL, met nieuwe presentatoren.

Maar Linda de Mol is meer dan een geliefd presentatrice. Ze ontwikkelt zelf programma’s en series (Divorce, Familie Kruys) en ze heeft het populaire tijdschrift LINDA, en het bijbehorende onlineplatform LINDA.nl. Met haar voormalig hoofdredacteur Jildou van der Bijl is ze nu ook creative director van Talpa’s vrouwenzender Net5. De bedoeling is dat zij de sfeer en het gevoel van de LINDA overbrengen op de zender: ‘Net5 Powered by LINDA’. Een bijzonder experiment dat past in de crossmediale strategie van John de Mol, waarin de mediabedrijven van zijn Talpa Network elkaar kruisbestuiven.

Woensdag begint op Net 5 Ladies Night van Merel Westrik. De vrouwentalkshow is bedoeld als paradepaard van de vernieuwde vrouwenzender. In Ladies Night heeft Merel Westrik een poule van ‘vaste vriendinnen’ om zich heen. Iedere week schuiven drie daarvan aan om met haar over het nieuws te praten. Allemaal vrouwen en, bijzonder, lang niet allemaal wit: actrice Tjitske Reidinga, zangeres Roxeanne Hazes, presentatrice Olcay Gulsen, journalist Fidan Ekiz.

Wat gaan Westrik en haar vaste vriendinnen doen?

„Samen nemen ze door wat voor hen de hoogte- en dieptepunten van de week waren. Het kan iets uit het nieuws zijn, maar ook bijvoorbeeld dat een van de vriendinnen vertelt dat zij geen tijd heeft om met satéprikkers de klas rond te gaan op zoek naar luizen. Dan kunnen we het hebben over dat scholen slecht zijn ingericht op werkende vrouwen.”

Dat de reguliere talkshows doorgaans door mannen worden bevolkt komt volgens De Mol doordat vrouwen zich niet durven uit te spreken, althans niet op tv. De Mol: „Ik zat laatst met een vriendinnengroep aan de keukentafel en ik dacht: als je hier toch een camera op zou zetten, dan had je het beste tv-programma van de wereld. Maar als de camera aangaat, slikken de meeste vrouwen hun gepeperde mening weer in. Als vrouw word je veel harder dan een man afgerekend op wat je zegt. Word je weggezet als bitchy of fanatieke heks. Dus bij alles wat ze zegt, is een vrouw zich veel meer bewust van het mogelijke effect.”

Zelf zit u ook bij de vaste vriendinnen. Zal u vaak verschijnen op Net 5?

„Nee. We denken erover na of mijn talkshow Linda’s Zomerweek misschien geschikt zou zijn voor Net 5. Maar verder zal ik er voorlopig niet te zien zijn. Ik ben met mijn eigen programma’s verbonden aan SBS 6.”

Bent u als presentatrice te groot voor de kleine zender Net 5?

„Nee, maar mijn programma’s wel, die zijn nogal kostbaar. We zijn wel ook nieuwe dramaseries aan het ontwikkelen. Als, De K van Karlijn, een comedy over een vrouw die borstkanker krijgt. Misschien dat ik daar een bijrol in speel. Ik heb het nogal druk.”

Net 5 doet het al goed. Waarom moet de zender verbouwd worden?

„De zender is gebouwd op buitenlandse series als Station 19, Grey’s Anatomy en New Amsterdam. We hebben relatief weinig zelfgemaakte programma’s. En door de komst van platforms als Netflix gaan tv-zenders met grotendeels aangekochte series het op den duur niet redden, vrees ik. Mensen kijken buitenlandse series nou eenmaal liever on demand.”

Wat voor plannen heeft u met Net 5?

„We willen vooral aan het merk bouwen, met eigen programma’s. Dat heeft tijd nodig en zal niet meteen veel kijkers opleveren. Als we met Ladies Night op 300.000 vaste kijkers uitkomen, met een goed marktaandeel in de doelgroep, is het prima. We hebben niet de illusie dat we de kijkcijfers van Jinek zullen hebben. We hebben nu de serie Iris en de 12 dates, waarin pianist Iris de Hond naar een man zoekt, en daar kijken nog niet genoeg mensen naar. Maar het past qua gevoel wel naadloos bij de zender zoals we die voor ogen hebben.”

Hoe brengt u het gevoel van LINDA over op Net 5?

„We zoeken naar mensen en onderwerpen die een scherp randje hebben, en die raakvlakken met een maatschappelijk thema hebben. Toen de seksvideo van Patricia Paay ongewild overal te zien was, hebben we bijvoorbeeld vrouwen geïnterviewd die slachtoffers waren van sexting.”

Mood for Magazines (omzet 27 miljoen euro, winst 6 miljoen), de uitgever van LINDA, is ook door John de Mol overgenomen. Dat hij zijn zus en haar bladen heeft ingelijfd past goed in zijn strategie om een crossmediaal mediabedrijf te bouwen, dat de hele dag aanwezig is in de levens van de gebruikers. Dit moet verhandelbare gebruikersdata opleveren.

Bent u ook bezig met de crossmediale strategie en data verzamelen?

„Met data houd ik me niet echt bezig. Ik vind het interessant om nieuwe dingen te creëren, maar met de financiële kant bemoei ik me niet zo. We zijn wel al lekker crossmediaal bezig. Dat we nu deel uitmaken van Talpa, biedt voor ons veel nieuwe mogelijkheden. We proberen Net 5 en LINDA.nl zo goed mogelijk te laten samenwerken. We zouden in de toekomst LINDA-concerten kunnen houden en kaartverkoop via een van de radiozenders van Talpa kunnen doen. Er zijn voorzichtige plannen voor LINDA-radio en e-commerce.

„Ik zit natuurlijk al in het leven van de mensen. ’s Ochtend lezen ze misschien de LINDA, ‘s middags kijken ze een keer op de LINDA-app, en ’s avonds zien ze me op tv.”