Het kleintje tussen de grote chipbedrijven

Wie bij een pubquiz vier chipbedrijven met een beursnotering in Amsterdam moet opschrijven, komt waarschijnlijk niet veel verder dan ASML, ASMI, en Besi. Het team dat daar RoodMicrotec aan toevoegt, mag zich vrijwel zeker als winnaar van de ronde beschouwen. De microchiptester uit Deventer (94 werknemers, 13,4 miljoen euro omzet in 2018) valt in het niet bij zijn grotere branchegenoten en haalt dan ook minder vaak het nieuws. Toch houdt het inmiddels al 33 jaar stand als beursgenoteerde onderneming – hoewel dat de afgelopen jaren niet altijd gemakkelijk ging. Donderdag presenteert het bedrijf een handelsupdate over de eerste drie kwartalen van 2019. Hoe staat het bedrijf er inmiddels voor?

RoodMicrotec produceert zelf geen chips, maar heeft zich toegelegd op het testen en analyseren van microchips. Het huidige bedrijf ontstond in 2003 bij een fusie tussen het Nederlandse Rood Testhouse International en het Duitse Microtec. Vanuit laboratoria en testcentra in Duitsland onderzoekt en test het microchips op hun werking bij bepaalde temperaturen, of wanneer ze door elkaar worden geschud. De meeste klanten maken chips die bestemd zijn voor de auto-industrie, de gezondheidszorg en de industriële markt.

In 1986 werd de Nederlandse kant van het bedrijf opgericht, en ging het meteen naar de Amsterdamse beurs – waardoor RoodMicrotec van alle beursgenoteerde halfgeleiderondernemingen aan het Beursplein naast de kleinste ook nog eens de oudste is.

Met de in het oog springende beursticker ‘ROOD’ hoort RoodMicrotec tot de zogeheten microcaps – de kleinste beursgenoteerde ondernemingen. „En zonder die notering waren ze waarschijnlijk failliet geweest”, zegt Edwin de Jong van de Haagse zakenbank NIBC, die als enige analist RoodMicrotec stelselmatig volgt en advies over het aandeel uitbrengt. „De onderneming is de afgelopen jaren voor een belangrijk deel bekostigd door geld van aandeelhouders.”

De Jong doelt op een uitbreiding van het dienstenpakket, waardoor ontwerpers van microchips kant-en-klare fabricatie- en testopdrachten kunnen neerleggen in Deventer. De investering leidde tot nieuwe klanten, maar kostte RoodMicrotec ook een hoop geld – waarvoor de aandeelhouders werden aangesproken. „Er werden telkens aandelen bijgedrukt om dit te bekostigen”, aldus De Jong. „In 2001 waren er nog iets meer dan 7 miljoen aandelen, inmiddels zijn dat er 74,9 miljoen.”

Vervelend voor de aandeelhouders die er in 2001 vroeg bij waren, en met de jaren hun percentage eigenaarschap in de onderneming steeds verder zagen verwateren. De Jong ziet ook dat de huidige directie, onder leiding van de Duitser Martin Sallenhag, van het bijdrukbeleid af wil. Een nieuwe emissieronde ligt volgens de analist niet in de lijn der verwachtingen. „Dat is ook niet nodig.”

Vanwege de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China hebben chipbedrijven wereldwijd het zwaar. Ook RoodMicrotec zag de omzet in de eerste zes maanden van dit jaar teruglopen naar 6,4 miljoen euro – 400.000 euro minder dan dezelfde periode in 2018. Er werd een magere 5.000 euro nettowinst bijgeschreven. Van veel koerswinst moeten de aandeelhouders het ook al niet hebben: het aandeel schommelt het hele jaar al tussen de 0,21 en 0,24 euro.

In de handelsupdate van donderdag worden alleen basale omzetcijfers weergegeven. Analist Edwin de Jong verwacht in principe geen al te grote verrassingen. „Sinds vorig jaar is er een kleine nettowinst geboekt, en ik verwacht dat die dit jaar iets hoger zal uitvallen. Ook is de schuld die het bedrijf had grotendeels weggewerkt”, aldus De Jong. „Je kunt zeggen dat ze hun zaken weer goed op orde hebben.”