Dodental Japan door tyfoon Hagibis stijgt naar meer dan vijftig

Het dodental in Japan door tyfoon Hagibis loopt op: lokale media maken maandag melding van 56 doden. Reddingswerkers zoeken nog naar zeker vijftien vermisten, schrijft de Japanse omroep NHK maandag.

Orkaan Hagibis trok zaterdag over de oostkust van Japan en richtte met windstoten tot tweehonderd kilometer per uur en hevige regens een ravage aan in het midden en noorden van het land. De meeste doden vielen volgens Japanse media in de prefecturen Fukushima en Kanagawa.

De zware regens - in sommige gebieden viel 40 procent van de jaarlijkse neerslag in 48 uur - zorgden ervoor dat meer dan twintig rivieren buiten hun oevers traden. De hevige regens veroorzaakten tientallen aardverschuivingen. Zeker tweehonderd mensen raakten gewond.

Het waterniveau in Shibate daalt weer. Een inwoner is al begonnen met opruimen.

Foto Charly Triballeau/AFP Inwoners van Nagano lopen door het getroffen gebied.

Foto Kimimasa Mayama/EPA

Japanse hulpdiensten adviseerden zaterdag miljoenen mensen om zich in veiligheid te brengen. 38.000 van hen vluchtten naar opvangcentra. Volgens de Japanse premier Shinzo Abe werken reddingsteams dag en nacht om zoveel mogelijk mensen te bevrijden uit de getroffen gebieden. De Japanse overheid zet 31.000 reservisten in om slachtoffers in ondergelopen gebieden te ontzetten. Tot dusver zijn ruim 1.500 getroffenen gered.

35.000 huishoudens zonder elektriciteit

De omvang van de schade is nog onbekend, maar vele huizen raakten beschadigd door het stijgende water. Zo’n 35.000 huishoudens zitten nog zonder elektriciteit, meldt het elektriciteitsbedrijf in Tokio.

Zondagavond (Nederlandse tijd) verliet Hagibis het Japanse vasteland. Aanhoudende regens in de getroffen gebieden doen hulpdiensten vrezen voor een verder stijgend waterpeil, dat meer aardeverschuivingen veroorzaakt. Hulpdiensten adviseren mensen in getroffen gebieden dan ook waakzaam te blijven.

Hagibis was de zwaarste storm die het Aziatische land in decennia trof. Japanse media vergeleken Hagibis met orkaan Ida, die in 1958 ruim 1.200 slachtoffers maakte.