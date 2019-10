Dertien agenten gedood in Mexico

Bij een aanval op de Mexicaanse politie zijn maandag in de westelijke staat Michoacán dertien agenten gedood. Ook raakten drie agenten gewond. Dat meldt de politie op Twitter. De eenheid zou volgens regionale media in een hinderlaag zijn gelokt.

De aanval zou zijn opgeëist door het uiterst gewelddadige Cártel de Jalisco Nueva Generación, dat de afgelopen jaren is uitgegroeid tot een machtige organisatie. De minister van Veiligheid veroordeelde het geweld op Twitter.

Lees ook: Gewelddadige, paranoïde en zakelijke El Chapo wacht levenslang

Het is de dodelijkste aanval op veiligheidsdiensten sinds president López Obrador in december werd gekozen. Hij beloofde tijdens zijn verkiezingscampagne een einde te maken aan bendegeweld in Mexico. De staat Michoacán staat bekend om het excessieve bendegeweld.

De leider van het kartel dat de aanslag zou hebben opgeëist wordt ook wel de nieuwe ‘El Chapo’ genoemd, een van Mexico’s grootste drugsbaronnen die in juli in de Verenigde Staten werd veroordeeld tot een levenslange strafgevangenis. ‘El Mencho’ wordt gezocht door de Amerikanen die het tipgeld vorig jaar verhoogden tot 10 miljoen dollar.