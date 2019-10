Dit was de week waarin Turkije het noorden van Syrië binnenviel. Hoe reageert de redactie op zo’n grote nieuwsontwikkeling met gevolgen in het Midden-Oosten, Europa en Amerika?

Eerlijk is eerlijk, de timing had beter gekund. Terwijl het Turkse leger deze week het noorden van Syrië binnentrok, zat onze Midden-Oostenredacteur Floris van Straaten in een voetbalstadion in Teheran. En toch waren we blij dat hij daar zat. Journalistiek is niet alleen reageren op het laatste nieuws, maar ook onderhouden van kennis en contacten. Na bijna twee jaar was het Van Straaten eindelijk gelukt een visum te krijgen voor een journalistieke reis naar Iran. Hij kan er nu een reeks verhalen maken waarvan u de meeste in de komende weken zult kunnen lezen.

Deze week leverde zijn reis alvast een mooie reportage op over een groep Iraanse vrouwen die bij uitzondering was toegelaten tot een wedstrijd van het nationale elftal van Iran tegen Cambodja. Dat werd het decor voor een verhaal over de positie van de vrouw en de politieke dilemma’s van het regime. Iran won overigens met 14-0.

Voor alle anderen was dit de week van de nieuwe wending in de al acht jaar durende Syrische oorlog. De redactie voelt op zo’n moment als een machine waar alle raderen gaan draaien. Bij onze nieuwsdienst wordt in berichten en liveblogs het laatste nieuws bijgehouden, de fotoredactie selecteert beeldverhalen, alles zo snel mogelijk voor nrc.nl. Specialisten en correspondenten richten zich ondertussen op de achtergronden.

Vanuit Beiroet schreef Midden-Oostencorrespondent Gert Van Langendonck over de verhoudingen in Syrië en het lot van de Koerden. Van Langendonck verslaat de Syrische oorlog als sinds het begin. Nu kon hij onder meer gebruik maken van zijn contacten en lokale kennis van een eerdere reis naar het Koerdische stadje Kobani op de Turks-Syrische grens.

Turkije-correspondent Toon Beemsterboer reisde intussen af naar de grensstad Akcakale. Het offensief was er dichtbij. Beemsterboer tekende bij de bevolking vooral steun op voor de Turkse president Recep Tayyip Erdogan.

Hoe Erdogan de wereld had voorbereid op dit offensief was een vraag voor diplomatiek redacteur Michel Kerres. Die was er bij toen Erdogan vorige maand bij de VN in New York zijn ‘masterplan’ presenteerde voor wat hij eufemistisch een ‘bufferzone’ noemt in Noord-Syrië. In het kort: Erdogan wil de Koerden die in Noord-Syrië wonen verdrijven en vervangen door Syriërs die naar Turkije gevlucht zijn. Dat zijn er nu 3,6 miljoen.

Intussen dreigt Erdogan ook Europa met het doorlaten van meer vluchtelingen. Vanuit Brussel beschreef Kerres hoe Europa machteloos aan de zijlijn staat in het geopolitieke krachtenveld rond Turkije en Syrië. In Den Haag stuitte de politieke redactie op groeiende frustratie hierover.

Schaamte was er aan het einde van de week in Amerika. Over president Donald Trump. Maandag besloot hij ineens zijn Koerdische bondgenoten in het noorden van Syrië in de steek te laten, na een telefoontje van de ongeduldige Erdogan. Ook voor Washingtoncorrespondent Bas Blokker was Turkije daardoor deze week dichtbij.