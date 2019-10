De VAR ontnam Fontijn de wereldtitel

Nouchka Fontijn (31) stond zondag in de Russische stad Oelan-Oede klaar om haar gouden WK-medaille op te halen. Handen op de rug, leunend op haar linkerbeen, kin omhoog. Na zilver op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro en twee verloren WK-finales, was eindelijk wereldkampioen na de zege op punten op Lauren Price uit Wales.

„Vanwege een protest van team Wales wordt de prijsuitreiking uitgesteld”, klonk het door de luidsprekers. De twee bronzen medailles waren al uitgereikt. Voor het eerst werd een regel, waar sinds september bij wedstrijden van de internationale boksbond AIBA beroep op kan worden gedaan, in een finale toegepast. Fontijn haastte zich van het podium, en beende terug naar de kleedkamer.

Toen de ceremonie bijna een uur later werd hervat, stond Price klaar om de hoogste trede te beklimmen. De jury had geoordeeld dat toch zij de beste was geweest in de partij over drie ronden. Fontijn bleef achter in de kleedkamer, de zilveren medaille kon haar gestolen worden. Hier kon de nieuwe regel niet voor zijn bedoeld.

Feestvieren

Fontijn is het eerste slachtoffer van het gebruik van videobeelden in het boksen. „Het is ingevoerd om schandalige beslissingen te kunnen aanvechten”, zegt Boris van der Vorst – voorzitter van de Nederlandse Boksbond (NBB). „In mijn ogen is de regel niet ingesteld met het idee zoals die zondag is uitgevoerd. Je hebt wedstrijden waarbij iedereen ziet dat de jury punten verkeerd toekent. Maar daar was nu geen sprake van.”

Als een partij protest aantekent, wordt de betreffende ronde teruggekeken door een andere jury. Wales vroeg om herbeoordeling van de tweede ronde van de WK-finale. „Daar zou je twijfels over kunnen hebben”, geeft Van der Vorst toe. „Het Chinese jurylid had Fontijn meer punten gegeven.” Het verzoek van Wales werd gehonoreerd, waardoor Fontijn het goud kwijtraakte.

Aan het indienen van een protest hangt een prijskaartje van zo’n 10.000 euro. Met name Engelstalige landen maken er gebruik van – die hebben een groter budget. Nederland kon niet ook bezwaar maken, want protest op een protest, dat bestaat niet.

„Je denkt er ook niet aan om protest aan te tekenen als je gewonnen hebt. Wij waren aan het feestvieren, we wisten niet eens dat er bezwaar was gemaakt”, zegt Van der Vorst.

Dat feestje duurde niet langer dan een uur. Na alle felicitaties sloegen de berichten die Van der Vorst ontving om in steunbetuigingen. „Van bestuurders van de internationale boksbond tot voorzitters van nationale boksbonden, iedereen vond het een merkwaardige gang van zaken. Maar daar heb je natuurlijk niet zoveel aan.”

Regelwijziging

Fontijn wilde het liefst goud winnen op het WK, dat sterker bezet is dan de Olympische Spelen. De teleurstelling is volgens Van der Vorst vanzelfsprekend groot. „Ze was er kapot van, had tranen in haar ogen. Vooral omdat ze dat podium al opgegaan was en pas later bleek dat haar de titel werd ontnomen.”

De teleurstelling bij Fontijn was zo groot dat ze zich dus niet meer liet zien bij de ceremonie. In theorie kan dat haar nog een schorsing opleveren. Vandaar dat de NBB zondag een brief verstuurde naar de AIBA om haar gedrag te verantwoorden. De bond zal spoedig de documentatie ontvangen van de beslissing die Fontijn het goud kostte. Als er nog mogelijkheden zijn om in beroep te gaan, zal dat zeker gebeuren.

Bij een internationale congres in december zal de NBB een regelwijziging voorstellen, zegt Van der Vorst. „Wij willen dat er wordt gekeken naar de hele wedstrijd in plaats van naar één ronde. En dat de mogelijkheid bestaat om een beslissing aan te vechten. Ik denk dat alle bonden ons bijstaan.”