De politieke taco is best pittig

Op zijn menukaart staan een ‘Fake News’-taco en ‘Lock Her Up-burrito’, maar ook ‘The Mueller-taco’ en ‘The Stormy-burrito’. Hanif Mohamed dacht nog dat de kaart voor zijn Urban Taqueria, mooi „politiek in evenwicht” was. „Sommige gerechten verwijzen naar alle oprispingen die uit Trumps mond rollen, andere zijn juist kritisch over de president.” Het pakte anders uit voor de eigenaar van het Mexicaanse restaurant in Albuquerque, een stad in de Amerikaanse grensstaat New Mexico. Hij opende zijn eerste filiaal in november 2016, kort na Trumps verrassende zege. Een menukaart op basis van de retoriek van de president-elect leek Mohamed een goed idee om mond-tot-mondreclame te genereren. „Zijn woorden waren het gesprek van de dag.”

Toen hij afgelopen september verhuisde naar het stadscentrum, brak plots kritiek los. „Vooral door linkse mensen werd geklaagd”, vertelt Mohamed. Op recensiesites werd zijn zaak afgekraakt. Een criticus stapte naar de lokale tv, waarna landelijke en internationale media volgden.

Kritiek omdat hij Trump-cliché’s verspreidde

De klagers vonden het ongepast dat hij Trump-clichés als ‘The Wall’, ‘No Collusion’ of ‘Bad Hombre’ verder verspreidde. „Omdat het Mexicaans eten is, werd me verweten dat ik me dit ongepast toe-eigende”, vertelt Mohamed. Maar die mensen hebben er niks van begrepen – politiek noch culinair, stelt hij, terwijl hij enkele taco’s laat aanrukken. In zijn strak ingerichte restaurant serveert Mohamed redelijk authentieke Mexicaanse taco’s, in ieder geval geen tex-mex – en voor Amerikaanse begrippen nog pittig ook.

In die eerste weken van zijn presidentschap kwam Trump met het inreisverbod voor reizigers uit enkele islamitische landen. Mohamed is zelf moslim en migrant: in 1992 kwam hij uit Kenia naar de Verenigde Staten. „En dan run ik ook nog een Mexicaans restaurant. Natuurlijk is Trump dol op me”, zegt hij sarcastisch.

Menukaart van de Urban Taqueria in Albuquerque (New Mexico)

Bovendien: wie de kaart goed leest, ziet dat de ‘Republikeinse’ gerechten allemaal varken bevatten. „Dat eet ik zelf niet”. Zoals ‘The Republicans-taco’, met gemarineerd varkensvlees en ananas. Dit shoarma-achtige gerecht (tacos al pastor) kwam vorige eeuw naar Mexico via Libanese migranten. Mohamed wil maar zeggen: zoals mensen migreren, doet eten dat ook. „In Mexico eten ze nu geit en schaap, omdat de Spanjaarden die meebrachten. En die leerden dat weer eten via de Moren. Die het weer van de Perzen kenden.”

Daarom noemde hij een taco met aardappel en groene pepers ook ‘The Immigrant’. „Als migranten net aankomen, zijn ze vaak aangewezen op simpel basisvoedsel.” En heeft hij The Wall-burrito gevuld met fijngesneden vlees. „Zodra je een hapt neemt, valt dat uit elkaar – zoals muren horen te doen.”

Met de afzettingsprocedure die wordt opgestart, dienen zich alweer nieuwe namen aan. Hij denkt na over een Impeachment-taco of een Rudy-burrito. Er is maar één Trump-uitspraak die hij niet snel zal serveren: Grab ’em by the pussy. „Daar zijn Amerikanen te puriteins voor – al heeft Trump misschien ook dat wel veranderd.”