CETA-verdrag verliest meerderheid Eerste Kamer na wegvallen steun PvdA

De PvdA heeft haar steun ingetrokken voor het vrijhandelsverdrag CETA, dat handelsbelemmeringen wegneemt tussen de EU en Canada. Hiermee steunt niet langer de meerderheid van de Eerste Kamer het verdrag, dat al grotendeels in werking is getreden maar nog door het parlement moet worden geratificeerd. Dat zou dit najaar gebeuren.

Volgens Tweede Kamerlid Kirsten van den Hul moet er opnieuw over het verdrag onderhandeld worden, omdat het de belangen van grote bedrijven te veel zou behartigen en er te weinig aandacht zou zijn voor de verdeling van economische groei. Ook zijn eerlijke arbeid, milieu en dierenwelzijn in de ogen van haar partij onvoldoende beschermd: „Het kabinet moet terug naar de onderhandelingstafel. De lat moet en kan hoger.”

Het CETA-verdrag trad in 2017 bijna geheel in werking, in de vorige kabinetsperiode was de PvdA-fractie nog wel voorstander van het verdrag. Het viel destijds binnen de portefeuille van toenmalig PvdA-minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel). In het Europees Parlement onthield de PvdA zich echter van stemming. Ook was nog niet bekend hoe de beide Kamerfracties over het voorstel zouden stemmen.

Gelegenheidsverbond GroenLinks en boeren

Eerder werd al bekend dat andere linkse partijen zich tegen het vrijhandelsverdrag hebben gekeerd. GroenLinks liet zondag weten dat het samen met twee boerenvakbonden optrekt tegen het CETA-verdrag omdat het oneerlijke concurrentie vreest.

De gezamenlijke bekendmaking in tv-programma Buitenhof was opmerkelijk, omdat GroenLinks en de boerenorganisaties op onder meer het stikstofdossier lijnrecht tegenover elkaar staan.