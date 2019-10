Catalanen blokkeren luchthaven Barcelona, 100 vluchten geannuleerd

Tienduizenden separatisten hebben in Catalonië gehoor gegeven aan de oproep van regiopresident Quim Torra om met burgerlijke ongehoorzaamheid te antwoorden op de lange celstraffen die maandag werden uitgesproken in het strafproces tegen Catalaanse politici en actieleiders. Eerder op de dag werden twaalf separatisten veroordeeld voor opruiing, malversaties en burgerlijke ongehoorzaamheid. Voormalig vice-regiopresident Oriol Junqueras kreeg met dertien jaar de langste straf.

De separatisten wisten grote delen van de infrastructuur – waaronder het vliegveld van Barcelona, hogesnelheidslijnen voor treinen, en autowegen – te blokkeren. Op verschillende plekken greep de politie in.

Lees ook: Een politieke oplossing lijkt voor verscheurd Catalonië nu nog verder weg

Het internationale vliegveld El Prat van Barcelona was een van de belangrijkste doelwitten van de separatisten. De Spaanse politie wist uren achtereen demonstranten voor de vertrekhal tegen te houden. Toen aan het begin van de avond duizenden Catalanen over de snelweg naar de luchthaven gingen, moesten zeker honderd vluchten worden geannuleerd. Sommigen wisten zich met valse instapkaarten te mengen tussen de reizigers. Politieagenten voerden meermaals charges uit om groepen uiteen te drijven, maar ernstige incidenten bleven uit.

Barricades

Ook in andere delen van Catalonië kwamen burgers massaal in protest. Groepen separatisten legden de hogesnelheidslijn tussen Barcelona en Gerona stil door barricades op het spoor te leggen. Een andere groep blokkeerde een deel van de belangrijke autoweg AP7. In Catalaanse steden en dorpen als Lérida, Verges, la Bisbal d’Empordà, Santa Coloma de Farners, Anglés, Platja d’Aro en Vic werden wegen door menigtes versperd. De komende dagen worden tal van nieuwe protestacties verwacht.

De separatisten organiseerden zich via zogenoemde Comités ter Verdediging van de Republiek (CDR). Daarvan zijn er ongeveer vierhonderd verspreid over heel Catalonië. De protestacties werden gecoördineerd door het geheime platform Tsunami Democràtic, dat via oproepen op sociale media probeerde om de autonome regio op vreedzame wijze plat te leggen.

De 7,5 miljoen inwoners van Catalonië zijn zeer verdeeld over de vraag of de regio zich moet afscheiden van Spanje. Iets minder dan de helft zou volgens verschillende peilingen voor onafhankelijkheid zijn. Een grote meerderheid van de Catalanen is wel voor een referendum waarbij het zelf de toekomst kan bepalen.