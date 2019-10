Catalaanse separatisten krijgen jarenlange celstraffen

Het Hooggerechtshof in Madrid heeft maandagmorgen jarenlange celstraffen opgelegd aan negen Catalaanse separatisten, in een vonnis dat de Catalaanse crisis verder vergroot.

Voormalige vice-president Oriol Junqueras werd het zwaarst gestraft. Hij kreeg dertien jaar. Het Hof in Madrid koos met veroordelingen voor opruiing, malversaties en burgerlijke ongehoorzaamheid voor een middenweg in een strafproces waarbij voor de gedaagden geen compromis mogelijk was.

De Catalaanse regiopresident Quim Torra had op voorhand opgeroepen tot burgerlijke ongehoorzaamheid bij alles behalve een totale vrijspraak. Separatisten zullen Catalonië de komende tijd met tal van acties plat proberen te leggen. De regering in Madrid dreigt opnieuw de autonomie deels buiten werking te stellen.

Het politieke conflict – waarbij de separatisten in oktober 2017 een verboden referendum over afscheiding van Spanje hielden en op basis daarvan de republiek Catalonië uitriepen – mondde uit in een juridische strafzaak die zijn gelijke in Spanje niet kende. De voormalige regioregering van Carles Puigdemont werd, net als de voorzitter van het regioparlement en twee leiders van separatische bewegingen, verdacht van rebellie. Een zwaar delict waar een maximale celstraf van dertig jaar op staat. Puigdemont ging samen met vier ‘ministers’ op de vlucht, ontliep vervolging en zag vanuit België hoe twaalf andere separatisten wel werden gestraft. Het ligt voor de hand dat Spanje nu met een uitspraak in de hand wederom om uitlevering van Puigdemont gaat vragen.

Proces van de eeuw

Op 12 februari was onder leiding van rechter Manuel Marchena Gómez ‘het proces van de eeuw’ begonnen. Voor het eerst in de 41-jarige democratie stonden gekozen politici terecht die stelden dat ze met een mandaat van de bevolking een politiek besluit hadden uitgevoerd. Ze zien zichzelf als ‘politieke gevangenen’ in een gepolitiseerde rechtsstaat. De Spaanse onderzoeksrechter zag dat totaal anders en beschouwde de acties van ‘de gevangen politici’ als het orkestreren van een gewelddadige opstand. Daarbij werd zelfs een vergelijking getrokken met de couppoging van 23 februari 1981 waarvoor luitenant-kolonel Antonio Tejero veertig jaar cel kreeg. De aanklager eiste celstraffen van zeven tot 25 jaar.

Na een openbaar strafproces van vier maanden, waarbij honderden getuigen live voor de televisiecamera’s werden zijn verhoord, nam het hof nog eens vier maanden de tijd om tot een unanieme uitspraak te komen. De aanklager achtte bewezen dat er ‘rebellie met geweld’ was gepleegd, terwijl de staatsadvocaat niet verder ging dan ‘opruiing’. Volgens het hof is niet zo veel geweld gebruikt dat er sprake is van rebellie.

De uitspraak zal door weinigen in het gepolariseerde conflict worden gezien als een Salomansoordeel. De aanhang van de conservatieve Spaanse partijen had liever een veel zwaardere veroordeling gezien, terwijl de Catalaanse separatisten hun bestrafte leiders als martelaren van ‘de Spaanse staat’ zien.

Hete herfst

Een politieke oplossing lijkt voor het verscheurde Catalonië na het strafproces alleen nog maar verder weg. In de autonome regio, waar ongeveer de helft van de 7,5 miljoen inwoners tegen afscheiding is, zal het wederom een hete herfst worden. De Spaanse regering heeft net als twee jaar geleden duizenden agenten gestuurd om de orde te handhaven.

De almaar verder uit de hand lopende crisis in Catalonië staat symbool voor het gebrek aan het sluiten van compromissen in het Zuid-Europese land van de tegenstellingen. Met de vierde nationale verkiezingen in vier jaar tijd op komst op 10 november zal de politieke strijd zich alleen nog maar verharden. Er is nu geen enkele basis voor een dialoog. Want voor zowel de grote nationale partijen als voor de Catalaanse separatisten levert een ramkoers op de korte termijn het meeste stemmen op. En daarmee zetten ze de toekomst van Spanje én van Catalonië op onverantwoordelijke wijze op het spel.