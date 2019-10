Brazilianen zoeken heil in Nederland

Nee, verbaasd is ze niet, zegt antropologisch onderzoeker Andréa Damacena Martins over de snelgroeiende groep Brazilianen die tijdelijk of definitief naar Nederland verhuist. Al zo’n vijf jaar is er veel onrust in Brazilië. Dat begon met protesten tegen ex-president Luiz ‘Lula’ da Silva in 2013.

Sindsdien is de economie verslechterd, is de politieke situatie gepolariseerd en zijn de werkloosheid en criminaliteit toegenomen. De presidenten die Lula opvolgden, slaagden er volgens Damacena Martins onvoldoende in de situatie in het land te verbeteren. „Er is geen vooruitzicht dat Brazilië uit deze crisis zal komen.”

In het eerste halfjaar van 2019 kwamen 1.357 Brazilianen aan in Nederland, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Dat is veel: in heel 2018 waren het er 2.541, in 2017 slechts 1.736. Een aantal jaar terug lagen de aantallen nog lager: in 2013 vestigden 637 Brazilianen zich hier. Nederland telt nu ruim dertigduizend geregistreerde Brazilianen.

Onderzoeker Damacena Martins kent Brazilië goed en doet veel zelfstandig onderzoek naar de Braziliaanse gemeenschap in Nederland. Het zijn veelal „jonge mensen en mensen uit de middenklasse” die ervoor kiezen Brazilië definitief te verlaten, zegt zij. Rijke Brazilianen ondervinden volgens haar relatief weinig problemen van de onrust in het land, en blijven dus daar. De sociale laag daaronder vertrekt sneller: „Zij willen een goed leven opbouwen. Vanwege de crisis hebben ze nu niet de kans dat in hun thuisland te doen.”

Portugese voorouders

Om Europa te bereiken, proberen sommige Brazilianen aan te tonen dat ze Portugese voorouders hebben waardoor ze een Portugees paspoort kunnen aanvragen. Dat kan tot twee generaties terug, aldus Damacena Martins. Via Portugal reizen sommigen door, bijvoorbeeld naar Nederland.

Anderen komen direct naar Nederland, vaak kennen ze het land al via vrienden of familie die hier wonen. „Ze zien Nederland als een vrij en veilig land met werkgelegenheid”, zegt Damacena Martins.

Maar, zegt Helga de Valk van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut, het zijn niet alleen jonge mensen en mensen uit de middenklasse die naar Europa komen. „Het zal ook te maken hebben met internationale bedrijven die werknemers rekruteren. Een ander deel – maar dat zal niet de grote stijging verklaren – zijn mensen die hier een levenspartner vinden.”

Niet alle Brazilianen blijven in Nederland; mensen die bijvoorbeeld voor hun studie of werk naar Nederland komen, keren na verloop van tijd vaak weer terug.

‘Ik was al van plan hierheen te komen’ Isadora Cristina Lopes dos Santos (26) woont in Utrecht. Ze is sinds juli 2019 in Nederland en studeert science of business administration. ‘In 2016 ben ik al eens in Nederland geweest, toen was ik hier anderhalve week op vakantie. Ik kende het land dus al een beetje. Het is fijn om hier te wonen: alles is goed georganiseerd en veilig, mensen zijn heel open en spreken goed Engels. Daardoor is het makkelijk communiceren. „Ik ben naar Nederland gekomen voor mijn studie: ik ga een master in business administration volgen bij TIAS in Utrecht. In Sao Paulo heb ik al een bachelor diergeneeskunde behaald. Ik zocht naar een plek waar ik mijn master kon doen en Engels kon spreken. Ik ben geïnteresseerd in de Nederlandse agrarische sector, die hoog aangeschreven staat. „Ik voel me hier helemaal niet alleen. Ik woon in een studentenhuis met zes meiden in Utrecht. Soms eten we samen. Ook heb ik hier een groep Braziliaanse vrienden en woont mijn vriend in Utrecht. Hij is Nederlands, ik heb hem anderhalf jaar geleden in Brazilië ontmoet toen hij daar op vakantie was. „Vroeger was Nederland helemaal geen bekend land onder Brazilianen, maar het wordt steeds bekender. Enkele Braziliaanse vrienden van mij zijn hier bijvoorbeeld ook komen wonen. Veel Braziliaanse studenten proberen via beurzen of speciale programma’s, bijvoorbeeld een Orange Tulip Scholarship een goede opleiding in Nederland te volgen. „Mijn twee zussen en ouders wonen nog in Brazilië. Ik mis ze, maar het is niet iets waarvan ik moet huilen of waardoor ik terug wil. Ik kan skypen, facetimen, bellen of whatsappen. Ik heb nu een verblijfsvergunning voor studenten, tot april 2020. Daarna wil ik een ‘verblijfsvergunning zoekjaar hoogopgeleiden’ aanvragen. Misschien ga ik over vijf, zes jaar terug, maar eerst wil ik hier een tijdje werken en leven.”

‘Ik wil mijn hele leven in Europa blijven’ Leandro Fernandes (28) woont in Breda. Hij is in Nederland sinds mei 2018 en werkt als programmeur bij een autoleasebedrijf. ‘Van een internationale carrière heb ik altijd gedroomd. Ik wilde met computers werken, in het buitenland wonen, andere culturen leren kennen en een nieuwe taal leren. Ik ging op zoek naar banen in de VS en Europa. In maart 2018 kreeg ik een aanbod van een bedrijf, dat bracht me hier. Dat bedrijf hielp me ook bij het krijgen van een werkvisum en het vinden van een woonplek. „Dat ik nu in Nederland woon, zie ik als een resultaat van alles wat ik heb gedaan sinds mijn tienerjaren. Mijn vrienden vonden het leuk om uit te gaan, rond te hangen en naar feestjes te gaan. Ik was daar nooit erg voor in: ik wilde een professional worden. „Mijn broer en ouders hebben me altijd gesteund. Maar pas toen ik mijn baan kreeg, begon mijn familie zich te realiseren dat alles wat ik van plan was echt ging gebeuren. Het is niet heel gebruikelijk of gemakkelijk, dus ik zal nooit vergeten hoe bijzonder het is dat ik deze kans kreeg. „Veel goede vrienden wonen nog in Brazilië, we praten ongeveer elke dag. Ik heb niet de behoefte om hier veel mensen te leren kennen. Ik vind het leuk om thuis mijn eigen ding te doen. Ik speel gitaar, schaak, kook, lees en ga naar de sportschool. „Veel Brazilianen komen hier werken. Om ervaring in het buitenland op te doen en omdat het leven hier beter is dan in Brazilië. En als je teruggaat, staat een internationale carrière goed op je cv. Europa is zo divers, met alle verschillende culturen. Ik heb ook Braziliaanse vrienden in Duitsland, Engeland, Spanje, Portugal en Canada. Ze zijn van plan tien of vijftien jaar te blijven, veel geld te sparen en dan terug te gaan naar Brazilië. Ik heb dat doel niet. Ik wil mijn hele leven in Europa blijven.”

‘Mijn voorouders staken ook de oceaan over’ Cintia Raizer (46) woont in Kaatsheuvel. Ze is in Nederland sinds mei 2018, werkt bij een fastfoodrestaurant en als vrijwilliger. ‘Ik heb mijn Nederlandse vriend Peter in Dublin ontmoet toen ik daar Engels studeerde. Peter was een paar dagen op vakantie in Dublin. In de overtuiging dat ik mijn soulmate had gevonden, ben ik op een gezinsvisum naar Nederland verhuisd. „Voordat ik hier kwam, zocht ik op internet op hoe het leven in Nederland eruit zou zien en wat mijn kansen zouden zijn. Ik las dat iedereen heel open is, dat stelde me gerust. Maar toen ik hier eenmaal was, realiseerde ik me dat het niet zo eenvoudig zou worden als ik van tevoren had gedacht. Kaatsheuvel is toch een andere wereld dan Amsterdam of Rotterdam. „Als je de taal niet spreekt, is het niet makkelijk hier te leven. Een gesprek in het Nederlands voeren kan ik niet. Ik ben dus afhankelijk van mensen die Engels met me praten. Sommigen kunnen dat, anderen worden bang als ik in het Engels begin. Daarom doe ik mijn uiterste best om de taal zo snel mogelijk te leren. „In Brazilië werkte ik als key accountmanager, communicatie was mijn belangrijkste vaardigheid. Omdat ik geen Nederlands spreek, is het heel moeilijk om weer aan de slag te gaan binnen mijn vakgebied. Nu werk ik drie dagen per week bij een fastfoodrestaurant en op vrijdag doe ik vrijwilligerswerk in een café. Daardoor kan ik mijn Nederlands verbeteren. Zeker in het café is iedereen heel behulpzaam. „Ik heb een paar vrienden hier, vooral buitenlanders. Ook zij vinden het moeilijk zich aan te passen, maar ik probeer positief te blijven. Soms denk ik aan mijn voorouders die op een dag uit Europa zijn vertrokken en net als ik de oceaan zijn overgestoken naar een nieuw land. Zij deden dat in een tijd dat er bijvoorbeeld geen internet was. Als zij het konden, kan ik het ook.”