Bijna 27 jaar celstraf voor Jawed S. om terroristische aanslag

Jawed S., de man die vorig jaar augustus twee Amerikanen neerstak op Amsterdam Centraal, moet 26 jaar en acht maanden de gevangenis in. De rechtbank in Amsterdam heeft hem maandag veroordeeld voor tweemaal poging tot moord met terroristisch oogmerk en bedreiging van drie agenten. Hij kreeg de hoogst mogelijke straf.

De straf valt hoger uit dan de strafeis van het Openbaar Ministerie, dat 25 jaar tegen S. (20) had geëist. Ook moet S. een schadevergoeding betalen van bijna 2,9 miljoen euro aan de slachtoffers.

De rechter achtte bewezen dat Jawed S. met voorbedachte rade heeft gehandeld. Of S. leed aan een psychische stoornis, heeft de Amsterdamse rechtbank niet kunnen vaststellen. Hij krijgt daarom geen tbs opgelegd. S. was zelf niet aanwezig in de extra beveiligde rechtbank in Amsterdam-Osdorp.

Lees ook dit stuk over het proces tegen Jawed S.: ‘Ik keek je in de ogen en zag dat je bang was, banger dan wij’

Aanslag in Amsterdam

Op 31 augustus 2018 reisde de Afghaan Jawed S. vanuit zijn woonplaats in Duitsland naar Amsterdam. Hij vond dat Nederland te weinig ondernam tegen PVV-leider Geert Wilders, die volgens hem ongehinderd de profeet Mohammed beledigt, en wilde een daad stellen.

Aangekomen op Amsterdam Centraal drentelde hij even rond voordat hij met een groot mes instak op twee Amerikanen van Eritrese afkomst die in de rij stonden voor de informatiebalie. Een van hen werd in de arm geraakt, de andere in het ruggenmerg. Het laatste slachtoffer liep een dwarslaesie op en zit sindsdien in een rolstoel. Op het station aanwezige agenten wisten S. enkele tellen na de steekpartij in zijn heup te schieten en te overmeesteren.

Tijdens de rechtszitting begin september erkende S. dat hij de dader was. De uitgeprocedeerde asielzoeker toonde geen berouw. Hij zei dat hij „oneerlijke en wrede mensen” had willen doden. „Als iemand mijn religie beledigt, heb ik met die persoon af te rekenen, ook al is het mijn vader.” De enige fout die hij had gemaakt, zei hij, was dat hij mensen aan had gevallen die niet uit Nederland kwamen.

Lees ook deze reconstructie: Even drentelde de Afghaan, toen opende hij zijn rugzak, haalde er een mes uit en stak twee Amerikanen