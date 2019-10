‘Als een Drent in opstand komt, moet het wel goed mis zijn’

‘Het is oorlog’. ‘Idioten die het voor de boer verkloten’. ‘Doe is normaal’. De spandoeken bij het boerenprotest in het doorgaans zo rustige Drenthe liegen er niet om. Zo’n driehonderd trekkers werden verwacht, maar er kwamen er duizend naar het provinciehuis in Assen. De boerendemonstratie in Den Haag op 1 oktober was leuk, zegt melkveehouder Aart Brinkman (37) uit Amen, „maar nu zijn we witheet”.

Hij kon niet mee naar Den Haag, omdat iemand de 350 koeien van het gemeenschappelijke familiebedrijf in het Drentse dorp moest melken. Maar nu staat Brinkman er wel. „Het beleid van de provincie is nog steviger en ingrijpender dan dat van mevrouw Schouten”, zegt hij doelend op minister Carola Schouten (Landbouw, ChristenUnie). „Ik blijf hier net zolang, totdat de provincie dat beleid van tafel haalt.”

Te rigoureus

De woede van de Drentse boeren richt zich nu even niet op Den Haag, maar op de eigen provincie. In navolging van het stikstofrapport van de commissie Remkes besloten de provincies gezamenlijk met een beleidsplan te komen. De ergernis van de boeren? Er is niet met hen overlegd en de maatregelen zijn te rigoureus.

Daarom is melkveehouder Bert Koops uit Sleen er ook. Door de nieuwe maatregelen van de provincies worden zijn investeringen „met één pennenstreek” ontnomen, zonder compensatie, zegt Koops. Dat zit zo: nadat het kabinet anderhalve week de hoofdlijnen van haar stikstofbeleid presenteerde, volgden de provincies met uitgewerkte beleidsregels. Daaruit zou volgens de boeren blijken dat de al vergunde stikstofruimte wordt ingetrokken. Dus Koops, die nu 220 koeien heeft, had stikstofruimte van een andere boer overgekocht voor nóg vijftig koeien. Die extra ruimte zou onder de nieuwe regels vervallen.

Ongehoord, vindt LTO-Noord voorman Jan Bloemerts op het podium voor het provinciehuis. „Wat hier gebeurt, is niet normaal. Er is een dikke bende van gemaakt.” Hij eist, samen met Roy Meijer van de jongerenbeweging Drents Agrarisch Jongeren Kontakt (DAJK), dat de provinciale beleidsregels van tafel gaan. „Er is over ons besloten en niet met ons”, zegt Meijer.

Knalvuurwerk

Voor ruim duizend boze boeren zegt landbouwgedeputeerde Henk Jumelet (CDA), dat de provincie Drenthe geen extra regels bovenop bestaande Rijksregels wil. Jumelet: „Wij trekken ons jullie problemen aan, daarom schorten we de beleidsregels tot nader order op.”

„In!”, roepen de boeren terug. „Intrekken! Intrekken! Intrekken!”

Bloemerts: „Wij hebben geen zin in gegoochel met woorden, komma’s en punten. Intrekken, dat plan.”

Knalvuurwerk wordt afgestoken. Enkele boeren komen naar voren en schreeuwen luidkeels naar het provinciebestuur. Op het podium komt het provinciebestuur er niet uit. Samen met de boerenvertegenwoordigers trekken ze naar binnen.

„Politieke praatjes”, zegt boer Koops over de ‘opschorting’. Anders had hij niet verwacht. „We gaan pas naar huis als het klaar is hier.” En met klaar bedoelt hij dat het beleid wordt ingetrokken.

Na een kwartier komen de provinciebestuurders en de boerenvertegenwoordigers weer buiten. De beleidsregels worden alsnog ingetrokken. Luid gejuich volgt.

Trekkers bij het provinciehuis in Assen. Foto Robin van Lonkhuijsen / ANP

‘Een misser’

Wat er binnen besproken is? „Niks”, zegt LTO-Noord voorman Bloemerts. „Wij zeiden: als we hetzelfde bedoelen, spreek dan ook hetzelfde uit.” En zo geschiedde. „De spanning buiten hielp wel”, zegt Bloemerts.

Jumelet geeft tegenover NRC toe dat het achteraf bezien niet goed gegaan is met het provinciale stikstofbeleid. „Dat was een misser van ons. We zitten altijd met de boeren of vertegenwoordigers van hen aan tafel, dat is nu niet gebeurd. Mede door tijdsdruk. Achteraf neem ik mezelf dat kwalijk.”

Typisch Drents, noemt boer Koops de demonstratie „We zijn nuchter en overleggen altijd. Maar als een Drent in opstand komt, moet het wel heel erg goed mis zijn.” Hij is blij met het besluit, maar houdt een slag om de arm. „Het is afwachten wat de gevolgen zijn.” Net als de rest van de boeren trekt hij na de laatste mededeling van het bestuur weer huiswaarts.

Ook in andere provincies werd er maandag door boeren gedemonstreerd. Overijssel en Gelderland bewogen mee met de demonstrerende boeren: zij schorten de beleidsregels op.

Leuk vindt Henk Groothuis uit Sleen het demonstreren niet. „Ik sta veel liever tussen mijn koeien.”