’785 buitenlandse IS-aanhangers ontsnapt uit Syrisch kamp’

De VS hebben de EU meerdere keren gevraagd om de kalifaatgangers terug te halen en in eigen land te berechten, maar de meeste EU-landen zijn niet op dat verzoek ingegaan. Nog altijd worstelen veel landen, waaronder Nederland, met de vraag wat er met uitreizigers gedaan moet worden.

Ondertussen zou een groep mensen in het kamp volgens persbureau Reuters de bewakers hebben aangevallen en de poorten hebben geopend. De vraag is wat er nu met hen gaat gebeuren. Gevreesd wordt dat het Turkse offensief in Syrië kan zorgen voor een opleving van IS. Ook bestaat er een mogelijkheid dat sommige Syriëgangers terugreizen naar Europa.

De Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) zeggen dat er zondag 785 familieleden van buitenlandse strijders van Islamitische Staat (IS) zijn ontsnapt uit het kamp in de Syrische grensstad Ain Issa. Dat meldt persbureau Reuters. Turkse militairen en door Turkije gesteunde Syrische milities voeren zondag aanvallen uit op Ain Issa.

Aanleiding is dat de bewaking van het kamp door de Koerden verslapt, omdat de gevechten met Turkse militairen en door Turkije gesteunde Syrische milities steeds dichterbij komen. Er zou een toestand van „anarchie” heersen in het kamp, zegt Rami Abdulrahman tegen persbureau Reuters.

Zo'n honderd mensen - onder meer familieleden van strijders van Islamtische Staat (IS) - zijn ontsnapt uit een kamp in de Syrische grensstad Ain Issa dat wordt bewaakt door de voornamelijk door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF) in Noordoost-Syrië. Dat meldt het Syrische Observatorium voor de Mensenrechten.

Wat weten we over de Turkse invasie in Syrië:

Turkije begon woensdag met een militaire operatie in Noordoost-Syrië, het gebied dat in handen is van de voornamelijk door Koerden gedomineerde Syrische Democratische Strijdkrachten (SDF). Het offensief, gericht tegen de Koerden, begon met luchtaanvallen en artillerievuur op de grenssteden Ras al-Ayn, Tell Abyad, Qamishli en Ain Issa. Daarna volgde een grondoffensief van Turkse militairen en Syrische milities die worden gesteund door Turkije. Zaterdag zouden zij de strategisch gelegen stad Ras al-Ain langs de Turks-Syrische grens hebben veroverd. Zondag heeft Turkije grote delen de Syrische stad Suluk ingenomen, nabij Tell Abyad.

Volgens het het Syrisch Observatorium voor de Mensenrechten zijn er inmiddels 74 Koerdische strijders om het leven gekomen. Ook zouden 49 leden van de door Turkije gesteunde Syrische milities zijn gedood. Het aantal burgerdoden ligt op dertig. Volgens het Turkse ministerie van Defensie zijn al vierhonderd Koerdische strijders gesneuveld. Daarnaast zouden in Turkse grensdorpjes 18 burgers zijn omgekomen. Er wordt ook zwaar gevochten in de Syrische grensstad Tell Abyad. Volgens de Verenigde Naties zijn al meer dan 130.000 mensen op de vlucht geslagen vanwege de gevechten.

De VS dreigen sancties op te leggen aan Turkije als het land niet stopt met de invasie. Ook de Arabische Liga, die bestaat uit 22 Arabische landen, en de EU, Rusland, de NAVO en de VN hebben de aanval veroordeeld. Duitsland en Frankrijk, NAVO-bondgenoten van Turkije, hebben de wapenexporten naar het land stopgezet. De Turkse inval van Syrië volgt op het besluit van de Amerikaans president Trump om militairen langs de Syrisch-Turkse grens terug te trekken. De Turkse president Erdogan zegt in het noordoosten van Syrië een bufferzone te willen creëren, waar hij twee miljoen Syrische vluchtelingen wil vestigen, van de 3,6 miljoen vluchtelingen die nu nog in Turkije verblijven.

De vrees is groot dat met het wegvallen van de SDF in het gebied een heropleving van Islamitische Staat kan ontstaan. Daar zijn nog veel aanhangers van IS, bovendien zitten er duizenden IS-strijders en hun familie gevangen. De kampen en gevangenissen waar zij vastzitten worden bewaakt door de SDF, de voormalige bondgenoot van de VS in de strijd tegen IS. Maar nu zij door Turkije zijn aangevallen, kan de SDF die bewaking niet meer garanderen. Deze zondag zouden de gevechten het kamp bij Ain Issa met ontheemden en IS-families steeds dichterbij naderen. Volgens de Koerden zijn sommige IS-families er al in geslaagd om te ontsnappen. Eerder meldden de SDF al dat vijf jihadisten waren ontsnapt uit een kamp nabij Qamishli.

