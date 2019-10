Tientallen doden, honderden gewonden door Japanse orkaan Hagibis

De orkaan Hagibis heeft zeker 31 mensen het leven gekost, meldt de Japanse publieke omroep NHK. Het dodental kan nog verder oplopen: er zijn 186 mensen gewond geraakt en 14 anderen zijn nog vermist.

Een vrachtschip dat onder Panamese vlag vaart en voor anker lag in de buurt van Tokio is zondag als gevolg van de tyfoon gezonken. Zeker vijf van de twaalf bemanningsleden kwam hierbij om het leven, drie anderen raakten vermist. De tyfoon kwamen zaterdag aan land en veroorzaakte enorme hoeveelheden neerslag, windstoten tot 200 kilometer per uur en overstromingen.

Meer dan twintig rivieren in Centraal- en Noord-Japan traden buiten hun oevers. In Nagano overspoelde de Chikuma-rivier delen van de stad. Ruim 25.000 militairen werden ingezet om mensen te helpen die als gevolg van de overstromingen vastzitten. Met militaire helikopters werden inwoners uit hun huizen geëvacueerd. Het openbare leven lag in de hoofdstad Tokio volledig stil. Er vertrokken geen vluchten en ook het openbaar vervoer lag plat.

Premier hield noodvergadering

Premier Shinzo Abe hield een noodvergadering met zijn ministers en stuurde een van de bewindvoerders naar getroffen gebied. Ook heeft hij een projectgroep aangesteld om de schade af te handelen.

Orkaan Hagibis was de zwaarste tyfoon die Japan in decennia heeft getroffen. 376.000 huishoudens zaten tijdens de storm zonder elektriciteit, 14.000 hadden geen water. Zondagavond laat, nadat de tyfoon alweer was vertrokken, hadden nog altijd 5.000 huishoudens geen elektriciteit.

Verschillende sportevenementen ondervonden ook hinder van de tyfoon. De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan werd een dag uitgesteld en werd naar de racedag, deze zondag, verplaatst. Op het WK rugby werden verschillende wedstrijden geannuleerd of verplaatst.

Op deze kaart is de positie van Hagibis rechtstreeks te volgen: