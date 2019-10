Exitpoll: ruime winst voor Poolse regeringspartij PiS

De Poolse verkiezingen zijn zondag met gemak gewonnen door de regeringspartij PiS. Volgens een eerste exitpoll haalde de conservatief-nationalistische partij van Jaroslaw Kaczynski 43,6 procent van de stemmen. Door een ingewikkeld systeem van restzetels voor de Sejm, het Poolse parlement, kan de partij daarmee waarschijnlijk haar absolute meerderheid behouden.

De grootste oppositiepartij Burgerplatform die van 2007 tot 2015 regeerde zou, in samenwerking met een paar kleinere partijen, 27,4 procent van de stemmen halen. Daarnaast keren linkse partijen die in 2015 al hun zetels verloren terug in het parlement, met 11,9 procent. De agrarische PSL haalde 9,6 procent. Daarnaast haalde extreem-rechtse Konfederacja de kiesdrempel, met 6,9 procent.

PiS bouwde de winst van 37 procent in 2015 verder uit, vooral dankzij ruimhartige sociale zekerheid. Zo werd de pensioenleeftijd verlaagd en een kinderbijslag van 500 zloty (117 euro) per maand ingevoerd. Naast links beleid profileerde de partij zich met rechts-conservatieve visies op migraties en homoseksualiteit. De beschadiging van de rechtsstaat, waar PiS internationaal veel kritiek op krijgt, was nauwelijks een thema tijdens de verkiezingen.