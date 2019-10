Oranje klopt Wit-Rusland en staat bijna op EK

Het Nederlands elftal heeft deelname aan het Europees kampioenschap van 2020 zo goed als zeker veiliggesteld. De ploeg van bondscoach Ronald Koeman maakte het zichzelf in Minsk na rust even lastig tegen Wit-Rusland, maar won zondag wel: 1-2.

Oranje heeft op 16 november genoeg aan één punt tegen Noord-Ierland om naar het EK te mogen. Lukt dat niet, dan volgt drie dagen later in Amsterdam tegen Estland een herkansing.

Georginio Wijnaldum maakte in de eerste helft de twee doelpunten voor Nederland. De middenvelder kopte in de 32e minuut raak. In de 41e minuut trof Wijnaldum met een fraai wegdraaiend schot van afstand opnieuw doel.

Wit-Rusland verkleinde kort na rust via verdediger Stanislav Dragun de achterstand en een laconiek ogend Oranje wankelde even. Na het doorvoeren van een dubbele wissel, met onder anderen middenvelder Marten de Roon, keerde de controle terug bij Nederland. (ANP)