Opnieuw hoofdrolspeler weg bij verbouwing Binnenhof

Opnieuw vertrekt een hoofdrolspeler in de verbouwing van het Binnenhof. Projectdirecteur Pieter Dijckmeester van het Rijksvastgoedbedrijf, de overheidsdienst die de verbouwing begeleidt, stopt nog voor het eind van deze maand. Dat melden bronnen rond de dienst aan NRC.

Het vertrek is een nieuwe tegenslag voor het Rijksvastgoedbedrijf, dat de afgelopen maanden ook al besloot de twee hoofdarchitecten van de renovatie aan de kant te zetten. Beide architecten – Liesbeth van der Pol (Dok Architecten), die de verbouwing van onder meer de Eerste Kamer moest overzien, en Ellen van Loon (OMA), verantwoordelijk voor het Tweede Kamergebouw – waren door het Rijksvastgoedbedrijf aangewezen, maar stuitten vervolgens op veel kritiek van de Kamers.

Over een grootschalige verbouwing van het gebouwencomplex op het Binnenhof wordt al negen jaar gepraat. In 2015 besloot het kabinet-Rutte II tot een “sobere en doelmatige” renovatie die 5,5 jaar zou duren en maximaal 475 miljoen euro mocht kosten. Volgens critici, met name in de Tweede Kamer, waren de plannen van de ingehuurde architectenbureaus te ambitieus en te ingrijpend. Dok Architecten werd daarom in maart van dit jaar van het project gehaald, OMA werd begin september voor 2,7 miljoen euro afgekocht.

Om de Tweede Kamer tegemoet te komen, wil het Rijksvastgoedbedrijf een groot deel van de klus nu gunnen aan Pi de Bruijn. De Bruijn, die in 1992 al de laatste grote verbouwing van het Binnenhofcomplex voor zijn rekening nam, zou minder ingrijpende veranderingen voorstaan. Anderhalve maand na het gedwongen afscheid van OMA is het contract met De Bruijn echter nog niet getekend, bevestigen betrokkenen. Er is alleen een overeenkomst op hoofdlijnen.

Begin vorige week kondigde staatssecretaris Raymond Knops (Binnenlandse Zaken, CDA) in een brief aan dat hij overweegt de verbouwing uit te stellen. Als redenen voor de vertraging noemde Knops de stikstofuitspraak van de Raad van State, mogelijke nieuwe eisen vanuit de Kamer, de komst van extra ondersteunende medewerkers voor Kamerleden en de installatie van techniek in het tijdelijke onderkomen dat de Tweede Kamer tijdens de verbouwing betrekt. Noch het vertrek van projectdirecteur Dijckmeester noch het ontbreken van een contract met De Bruijn werden door Knops in de brief gemeld.

Uitstel van de verbouwing – van september 2020 naar september 2021 of later – betekent dat niet alleen extra tijd, maar ook extra geld nodig is. Zo zal het Rijksvastgoedbedrijf de tijdelijke huisvesting langer open moeten houden en stijgen de bouwkosten harder dan vooraf verwacht.

Pieter Dijckmeester wil zelf niet op zijn aanstaande vertrek reageren.