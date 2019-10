Moskou bepaalt de speelruimte van Erdogan

De Turkse inval in Syrië is onthaald op een regen van kritiek. Het Amerikaanse Congres dreigt met sancties. Voorzitter Juncker van de Europese Commissie laat op voorhand weten dat de EU niet zal betalen voor een ‘veilige zone’ waar Turkije zijn Syrische vluchtelingen kan parkeren. De Iraanse president Rohani waarschuwde zijn ‘vriend en broeder’ Turkije voorzichtig te zijn: bewaking van de Syrische grens is een zaak van Damascus. Voor de duidelijkheid begon Iran meteen legeroefeningen aan de Turkse grens. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov gaf de schuld aan de Verenigde Staten met hun voorkeur voor eigen vazallen boven de regering van Assad.

Rohani en Lavrov vinden Trump aan hun kant. Trump tweette dat het hoog tijd is voor terugtrekking uit „belachelijke, eindeloze durende, veelal tribale oorlogen” en „laat Turkije, Europa, Syrië, Irak, Iran, Rusland en de Koerden het zelf uitzoeken.”

Met de toevoeging dat hij Turkije economisch zou „wegvagen” als Erdogan te ver gaat. In zijn grootspraak doet Trump niet onder voor de voormalige Iraanse leider Ahmedinejad, die dreigde Israёl van de kaart te vegen. Maar de achterliggende gedachte deelt Trump met Obama. Met tegenzin liet die zich meetrekken door liberale interventionisten. Totdat hij in Libië (2011) ontdekte dat Amerika met bondgenoten als de Europeanen niet als ‘duwer van achteren’ kon werken. Met hand en tand verzette hij zich tegen druk om in Syrië militair betrokken te raken. Totdat Islamitische Staat (IS) op het toneel verscheen, en de situatie omdraaide. Niet-optreden tegen IS zou Obama politiek beschadigen. De IS-aanval op de Koerdische stad Kobani, terwijl Turkije toekeek, leverde Obama de niet-jihadistische Syrische partij die hij daarvoor nodig had: de Koerdische PYD en zijn milities. Sindsdien is het bergafwaarts gegaan tussen Turkije en de VS.

De PYD is een tak van de PKK, ook door het Westen beschouwd als terroristische organisatie. Turkije ziet de PKK, en dus ook de PYD, als bedreiging voor zijn territoriale integriteit. De PYD streeft naar autonomie: Rojava dat zich uitstrekt van de Syrische grens met Irak tot de Middellandse Zee. Turkije ziet Rojava als springplank voor Koerdische autonomie in Turkije. Om dat te verhinderen bezette Turkije in 2018 de westelijke Koerdische enclave Afrin. De verovering van de IS-hoofdstad Raqqa door de Syrian Democratic Forces (SDF, tweederde Koerden, eenderde Arabische troepen) gaf de PYD vleugels.

Vrouwelijke strijders

In het Westen zijn de Koerden populair vanwege hun secularisme, de fiere vrijheid waarmee hun vrouwelijke strijders zich bewegen, en hun banden met christelijke minderheden. Dit alles in contrast tot waar Erdogan voor staat. Deze romantische kijk is niet per se onwaar. Maar er is ook de PYD-ideologie van PKK-leider Öcalan: een variant op de Chinese Culturele Revolutie van de jaren ’60. De christenen in Rojava zijn de enige groep die nog onderwijs mag geven in het Arabisch: Arabische moslims niet. Behalve in Afrin zijn de Koerden ternauwernood een meerderheid in het gebied. Veel Koerden, vooral de beter gesitueerden, zijn niet gediend van de PYD-filosofie.

Assad wijst het autonomiemodel voor de Koerden net zo hard af als Erdogan. Iran, met zijn eigen Koerdische bevrijdingsbeweging, eveneens. De Koerden in Irak geven geen sikkepit om de PYD. Van broederlijke Koerdische hulp is niets te verwachten. Veel Koerden in Turkije moeten weer niets hebben van de PKK. Waar is redding voor de PYD: in Brussel of Den Haag waar de emoties tegen Turkije hoog oplopen?

De kansen op Rojava zijn in ieder geval verkeken. Belangrijker dan wat de Amerikanen en Europeanen ervan vinden, is de mening van Rusland.

Cordon sanitaire

Moskou en Teheran zijn de spelbepalers bij de Turkse invasie in Syrië. Onder auspiciën van Moskou zitten Iran en Turkije samen om de tafel te praten over Syrië. De Russisch-Iraanse terughoudendheid tegenover Turkije komt niet zonder voorwaarden. Een cordon sanitaire langs de grens mag, bezetting van het hele gebied niet. Dat is ook Trumps positie. Daarmee kan Erdogan uit de voeten.

Voor Erdogan blijft het waarschijnlijk laveren tussen Washington en Moskou. Tussen de aanschaf van Amerikaanse F-35’s en Russische S-400 luchtafweerraketten. Tussen NAVO en de grote noorderbuur. Trump en Poetin lijken, ieder om eigen redenen, Erdogan de ruimte te gunnen. Voor Assad geldt het adagium: over u, bij u, zonder u.

Poetin wil terug naar het Syrisch-Turkse akkoord van 1998, toen Damascus alle steun aan de PKK stopzette, waardoor de PKK geen acties meer over de Syrisch-Turkse grens kon uitvoeren. Moskou gebruikt de Koerden net zo graag als de Amerikanen, maar Turkije en Syrië tellen zwaarder. Voor Trump geldt hetzelfde. Het IS-spook blijft rondzweven, maar er zijn andere manieren om die geest in de fles te houden. Als de VS militair in Oost-Syrië blijft, is dat vanwege de tentakels van Iran en de veiligheid van Israël. De grotere vraag is dan: kunnen Trump en Poetin een weg vinden die Rusland bevestigt in zijn rol als spelverdeler in Syrië en tegelijk Iran op voldoende afstand zet? Wellicht als eerste stap naar een regeling die ook veilige terugkeer van vluchtelingen mogelijk maakt? Dan zal Europa toch moeten dokken.