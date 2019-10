Ik garandeer u dat het nog vele jaren oorlog is in Syrië

Een paar maanden geleden kon je hier horen zeggen dat de oorlog in Syrië voorbij was – Assads regime had immers gewonnen. Dat was feitelijk niet waar, want er was nog genoeg oorlog en andere ellende aan de hand, inclusief Assad zelf. Maar nu is het al helemaal niet meer waar gezien de Turkse invasie van Noord-Syrië. En ik garandeer u, beter wordt het voorlopig niet in Syrië.

Ik zou u kunnen wijzen op de provincie Idlib, waar een Al-Qaida-groep nog de macht heeft en door Assad en zijn Russische vrienden hardhandig wordt belegerd. Of op allang ‘bevrijd’ Deraa in het zuiden waar geweld nog altijd aan de orde van de dag is. Maar laten we ons even concentreren op de Turkse aanval op de Syrisch-Koerdische strijdmacht in het Syrische grensgebied met Turkije. Stel dat op een gegeven moment de Syrisch-Koerdische strijders (= terroristen, volgens Erdogan én heel veel Turken) naar Turkse zin voldoende kilometers van de grens zijn weggedreven. Wordt het dan vrede?

Kan Erdogan dat zomaar? Ja dat kan hij zomaar

Kijk eens naar Afrin, een westelijker district, dat in januari 2018 werd bezet door het Turkse leger samen met de Arabische huurrebellen die ook nu weer van de partij zijn. Waarom noem ik Afrin? Omdat Afrin vandaag nog steeds wordt bezet, en niet tot genoegen van de burgers voorzover die niet zijn gevlucht. Turkse media noemen het bevrijd gebied. Maar volgens niet-Turkse media wordt dit in meerderheid Koerdische district actief verturkst, onder andere door de bouw van Turkse moskeeën, en ont-koerd, onder andere door de import van Turkmenen en Arabische Syriërs. Vorige week maakte Ankara bekend dat er drie faculteiten van de Universiteit van Gaziantep in Afrin worden gevestigd, voor Turkse taal en letterkunde, economie en theologie. „Onderwijs is een van de belangrijkste werktuigen in de transformatie van de regio”, schreef de Turkse krant Sabah.

Erdogan heeft er geen geheim van gemaakt dat hij in het gebied langs de grens waar zijn manschappen nú actief zijn een miljoen Syrisch-Arabische vluchtelingen wil huisvesten. Win-win voor Erdogan omdat hij zo van zijn Syrische vluchtelingen afkomt en tegelijk het Syrische grensgebied kan ont-koerden. Dat mag dubbel niet van het internationaal recht, 1) omdat je niet vluchtelingen naar jouw believen mag verplaatsen en 2) omdat je niet etnisch mag zuiveren, wat hier overduidelijk de bedoeling is. Om te beginnen mocht hij al niet op een nepexcuus Syrië binnenvallen zonder toestemming van Assad, wat je ook van zijn regime vindt. Iran en Rusland zitten er mét toestemming van Assad.

Maar hé, kan Erdogan dat zomaar? Ja, dat kan hij zomaar want niemand gaat hem stoppen. Trump heeft de laatste hindernissen voor de Turkse invasie weggehaald door Amerikaanse militairen ter plaatse weg te halen. Zijn achterban vindt het prima. „Razend op Turkije”, lees ik bij het persbureau Reuters, gaat de Europese Unie over sancties praten. Maar die razernij geldt niet zozeer de invasie als wel Erdogans dreigement ook miljoenen vluchtelingen naar Europa te verschepen, en de mogelijkheid dat Europese extremisten van Islamitische Staat vrijkomen. Zoals kennelijk al is gebeurd. Had die maar gerepatrieerd, Europese regeringen, in plaats van Irak en Syrië ermee op te schepen, dan hadden jullie ze nu onder jullie controle gehad!

Maar ik geloof niet dat iemand zich hier zorgen maakt over de 25 miljoen Syrische burgers, binnen en buiten Syrië. Stel u in hun plaats, éven maar: acht jaar oorlog achter de rug, en nul uitzicht op vrede.

Carolien Roelants is Midden-Oostenexpert en scheidt op deze plaats elke week de feiten van de hypes.