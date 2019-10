Orbáns partij verliest Boedapest

Viktor Orbáns Fidesz-partij heeft bij de lokale verkiezingen in Hongarije een gevoelige nederlaag geleden. Gergely Karacsony, de kandidaat van de gezamenlijke oppositie, won zondag de burgemeestersverkiezing van Boedapest. De voorlopige resultaten in andere steden duiden ook op verlies voor de partij die sinds 2006 alle Hongaarse verkiezingen won.

Orbán en de zittende burgemeester Istvan Tarlos hebben Karacsony zondagavond gefeliciteerd met zijn overwinning.

Karacsony (44) had de steun van oppositiepartijen van links tot rechts, die er de afgelopen jaren in hun eentje niet in geslaagd waren iets tegen Fidesz in te brengen.

In zijn verkiezingscampagne, waarin hij niet alleen alle regeringsgezinde media tegen zich had, maar ook fysiek werd gehinderd, haalde Karacsony steeds Istanbul en Warschau aan als voorbeelden. De belangrijkste steden van Turkijke en Polen zijn in handen van oppositiepolitici. Hij hoopte „de macht van Fidesz te beperken”, zei hij in een interview met de Financial Times. „De regeringspartij controleert alle formeel onafhankelijke instituten die als controle op overheidsmacht fungeren.” Lokaal bestuur kan een buffer tegen zijn.

Op basis van de voorlopige uitslagen lijkt Fidesz ook zeven andere steden verloren te hebben, naast de drie waar de oppositie al aan de macht was. Van de 23 belangrijkste steden heeft Fidesz er dus nog 13 in handen, net als de meeste kleinere gemeenten.

Voor Orbán leken de Poolse verkiezingen echter belangrijker dan die in eigen land. In zijn conflicten met de Europese Unie is een landelijke bondgenoot in Warschau belangrijker dan een lokale burgemeester die hem niet zint. „We feliciteren onze Poolse vrienden”, zei hij zondag.