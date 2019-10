‘Geld uitgeven aan reizen doet minder pijn’

In

‘Mensen vragen me vaak of ik wel kan rondkomen van mijn werk. Want zo’n pretbaan, daar verdien je toch niet genoeg mee? Toch verdien ik nu veel meer dan bij mijn vorige baan op een reisbureau. Ik werkte daar drie dagen per week en kreeg iets meer dan 900 euro netto per maand. Het was een bureau waar weinig progressie in zat, het ging niet mee in de ontwikkeling van het online reizen boeken.

„Naast mijn werk ben ik toen een avondcursus aan de fotoacademie gaan volgen, daarna ben ik naar de fotovakschool gegaan. En toen ik mijn eerste opdrachten kreeg dacht ik: als ik dit een kans wil geven moet ik mijn baan opzeggen. Ik heb toen een lijst met plus- en minpunten gemaakt, voor het opzeggen van mijn baan. De lijst met plussen was het langst. De keuze was toen wel makkelijk gemaakt.

„Nu fotografeer ik voor verschillende opdrachtgevers; dat varieert van tijdschriften tot bedrijven en evenementen. En sinds kort ben ik de nieuwe stadsfotograaf van Leiden. Een jaar lang lever ik daarvoor elke week een foto aan die in het Leidsch Dagblad wordt gepubliceerd. Dat is heel leuk, het voelt als vrij werk, ik mag helemaal zelf bepalen wat ik vastleg.

„In de zomer en in januari ligt het werk nagenoeg stil, maar daar omheen heb ik genoeg werk. Die pieken en dalen vind ik best fijn. Ik weet dat ik genoeg opdrachtgevers heb, dus van de rustige periodes kan ik nu echt genieten.”

Uit

‘Ik ga regelmatig op reis, en die kosten kunnen flink oplopen. Omdat mijn vriend Bart het grootste deel van de vaste lasten betaalt, zijn de reiskosten voor mij. Ik zoek altijd goedkope tickets uit, en we logeren ook wel eens bij mensen. Toch kostte onze laatste vakantie naar Italië wel zo’n 1.500 euro. Met mijn zus ben ik onlangs voor 600 euro per persoon vijf dagen naar Minsk in Wit-Rusland geweest. Dat is een hele gekke stad. Binnenkort ga ik, ook met mijn zus, naar Israël en Palestina, ik heel benieuwd naar de sfeer daar.

„Aan buiten de deur lunchen en koffie drinken ben ik maandelijks ook aardig wat kwijt. Dat komt vooral door afspraken met vrienden en opdrachtgevers, ik spreek bijna altijd buiten de deur af. Maandelijks kost dit al snel zo’n 150 tot 200 euro. Niet dat het er niet vanaf kan, het viel me laatst ineens op.

„Ik heb thuis veel dingen waar ik nog geld aan uit moet geven. Onze twee katten hebben hun nagels zo vaak in de bank gezet dat die nodig aan vervanging toe is. Ik heb alleen steeds geen zin om me er in te verdiepen. En er moet ook nog een schilder komen voor het houtwerk aan de buitenkant van ons huis, maar dat kost ook weer 1.800 euro. Geld uitgeven aan een reis doet minder pijn dan het besteden aan dat soort praktische zaken.”