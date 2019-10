De top is uit zicht, terwijl het volgend jaar al moet gebeuren voor Verstappen

Met een onfortuinlijke uitvalbeurt voor Max Verstappen en een vierde plaats als troost voor Alexander Albon, eindigde het voor Red Bull belangrijkste weekend van de tweede seizoenshelft in mineur. Een krachtige tyfoon als stoorzender of niet: op het circuit van Suzuka had motorleverancier Honda aan het thuispubliek zijn renaissance in de Formule 1 willen beklinken. Niet alleen viel er weinig te juichen, de race in Japan legde ook de pijnlijke realiteit bloot: Red Bull is met Honda na de zomer niet dichter bij Mercedes en Ferrari gekomen, het is de concurrentie uit het zicht verloren.

De balans van de samenwerking tussen Red Bull en Honda, met nog vier races te gaan in de Formule 1.

1 Is Honda dit jaar een succes gebleken?

Ja en nee. Red Bull heeft dit eerste jaar met Honda bestempeld als bouwjaar: de motor moest in elk geval betrouwbaarder blijken dan die van de vorige leverancier, Renault. Er moest meegestreden worden om zeges. Dan moest de kans op de wereldtitel in 2020 realistisch zijn.

Om met het eerste doel te beginnen: de Honda-motor is een grote stap voorwaarts qua betrouwbaarheid. Geen Red Bull-coureur heeft dit jaar vroegtijdig een race moeten beëindigen vanwege motorproblemen.

Dan het meevechten om overwinningen: deels gelukt. Verstappen heeft zesmaal het podium gehaald, waarvan tweemaal de hoogste trede. Hij won in Oostenrijk en Duitsland. Verstappen vocht verder mee om de overwinning in Monaco en Hongarije, waar hij voor het eerst in zijn carrière vanaf poleposition startte.

De racesnelheid van Red Bull heeft op veel circuits lang niet ondergedaan voor Ferrari en Mercedes. Maar de kwalificatie nekt Red Bull ook met Honda nog steeds. De motor is sneller dan die van Renault, maar nog lang niet snel genoeg. Toen de verschillen vanaf de GP van Oostenrijk (0,3 seconden) kleiner werden – in Groot-Brittannië nog geen twee tienden, in Duitsland amper drie tienden en daarna de snelste tijd in Hongarije – was er hoop op een sterke tweede seizoenshelft. Die blijft uit. Mercedes en vooral Ferrari hebben met hun upgrades grotere stappen gemaakt.

Dat de Red Bull nu ook tijdens races qua snelheid de aansluiting lijkt te verliezen, moet zorgen baren.

2 Hoe is Verstappen er zelf onder?

Verstappen is naar de buitenwereld de rust zelve. Realistisch, nuchter en zonder uitspattingen van frustratie. Lovend is hij ook, nog steeds, over de samenwerking met Honda. Maar intern zal het broeien. De realiteit is: Verstappen, vanwege zijn talent al sinds zijn intrede in de Formule 1 een toekomstig wereldkampioen genoemd, doet in zijn vijfde jaar Formule 1 nog steeds niet mee om de titel. Red Bull en Honda deden Verstappen vele beloftes om hem bij het team te houden. Na de race in Hongarije zou hij zijn aangeschoven bij een overleg met de fabrikant om te luisteren naar de plannen voor 2020 en daarna, schreef website Racefans.net. Begin oktober gooide vader Jos Verstappen olie op het vuur door te stellen dat hij vreest dat volgend jaar Red Bull ook nog niet de aansluiting met Ferrari en Mercedes zal hebben.

Verstappen zelf zei in een interview met de BBC vertrouwen te hebben in Honda. „Natuurlijk willen we meer vermogen hebben. Maar we werken daar hard aan en moeten kijken hoe we de auto kunnen verbeteren.”

3 Wat is er over de toekomst te zeggen?

Er zijn twee aspecten: de toekomst van Red Bull met Honda als motorpartner en de toekomst van Verstappen. Dat er serieus werk wordt gemaakt om van 2020 het beloofde titeljaar te maken, blijkt uit het feit dat Honda volgend jaar 140 miljoen euro extra in het Formule 1-project steekt, volgens de Italiaanse sportkrant Gazzetta Dello Sport. Het huwelijk tussen Red Bull en Honda duurt in eerste instantie twee seizoenen, met het oog op eventuele ingrijpende reglementenwijzigingen in 2021. Jaar twee moet dus het jaar van de waarheid zijn. Teamadviseur Helmut Marko verkondigde dat het gat gedicht zal zijn. Maar de achterstand is groot, ook Mercedes en Ferrari zitten niet stil.

Voor Verstappen wordt 2020 een beslissend jaar. Niet alleen zijn contract loopt af, ook dat van Lewis Hamilton en Valtteri Bottas (Mercedes) en Sebastian Vettel (Ferrari). Er komen zitjes vrij bij de topteams. Verstappen zal, als hij ook in zijn zesde jaar niet meedoet om de titel, verder gaan kijken. Nu houdt hij zich nog op de vlakte. „Eerst wil ik zien wat er voor de toekomst gebeurt met Honda. Ook denk ik momenteel nergens over na, want voor niemand is iets zeker.”