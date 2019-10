Californië verbiedt als eerste Amerikaanse staat verkoop van bont

Californië heeft als eerste Amerikaanse staat de verkoop en handel in bont verboden. Ook heeft de gouverneur van de staat zaterdag het gebruik van circusdieren verboden, op honden, katten en paarden na. Het bontverbod, dat niet geldt voor leer, honden- en kattenbont, koeien-, herten-, schapen- en geitenhuiden, gaat vanaf 2023 in, melden internationale persbureaus.

De nieuwe wet verbiedt de verkoop van en handel in kleding, schoenen en tassen gemaakt van bont. Bedrijven die zich niet aan de wet houden kunnen straks een boete krijgen die kan oplopen tot zo’n 1.000 dollar. Dierenrechtenorganisaties reageerden verheugd op de maatregels, terwijl de Amerikaanse bontindustrie - een miljardenbusiness - direct dreigde met rechtszaken. Eerder werd ook al een bontverbod ingevoerd in de steden Los Angeles en San Francisco.

„Californië is een voorloper als het gaat om dierenwelzijn, en vanaf vandaag ook wat betreft het verbieden van de verkoop van bont”, zei gouverneur Gavin Newsom in een verklaring. „Maar we doen meer dan dat. We maken een statement naar de rest van wereld dat prachtige wilde dieren zoals beren en tijgers niet thuis horen op trapezes en niet door vlammende hoepels hoeven te springen.”

Een uitzondering op het bontverbod geldt voor producten die worden gebruikt voor religieuze of tribale doeleinden. Ook worden producten die geconserveerd zijn door taxidermie uitgesloten. Het verbod zou een harde klap kunnen zijn voor de Amerikaanse bontindustrie, die volgens gegevens in 2014 goed was voor ongeveer 1,5 miljard dollar (1,35 miljard euro).

Verschillende modeontwerpers zoals Versace, Gucci en Giorgio Armani zijn al gestopt met het gebruik van bont of hebben gezegd in de nabije toekomst te willen stoppen. Californië is niet de eerste Amerikaanse staat die stopt met het gebruik van circusdieren. In Hawaii en New Jersey is het gebruik van wilde circusdieren al verboden.

Verbod Nederland

In Nederland is het gebruik van wilde zoogdieren in circussen al sinds eind 2015 verboden. Hoewel er ook onduidelijkheid bestaat over de wet. Zo mogen paarden, kamelen, dromedarissen, honden, katten, cavia’s en muizen wél optreden. Ook is er in Nederland een verbod op bont, maar dat geldt niet voor alle soorten. Zo zijn vossen-, wasberen, en chinchillafokkerijen al sinds eind jaren negentig verboden. Vossen- en wasberenbont mag wel verhandeld worden.

Voor honden-, katten- en zeehondenbont geldt een verbod op zowel de productie als de handel. Vanaf 2024 moeten ook nertsenfokkerijen hun deuren geheel sluiten. De handel in sommige soorten bont is in Nederland nog niet verboden. De Partij voor de Dieren wil een algeheel verbod op de handel in bont.