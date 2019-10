Boksster Nouchka Fontijn loopt wereldtitel mis na protest

Boksster Nouchka Fontijn is zondag in de Russische stad Oelan-Oede de wereldtitel misgelopen na protest van haar tegenstander. Fontijn stond klaar om gehuldigd te worden als wereldkampioen in de klasse tot 75 kilogram, maar de 31-jarige Schiedamse moest uiteindelijk genoegen nemen met de zilveren plak.

Het goud ging naar haar tegenstander Lauren Louise Price uit Wales, nadat het protest werd toegekend door de jury. Het is nog onbekend waarom Price het protest had ingediend. Fontijn verscheen niet op de huldiging.

Fontijn was als eerste geplaatst op het wereldkampioensschap in Oelan-Oede, een stad in Siberië iets ten oosten van het Bajkalmeer. De tweevoudig Europees kampioene had op eerdere WK’s al twee zilveren en een bronzen medaille gepakt. Op de Olympische Spelen van Rio de Janeiro in 2016 behaalde ze het zilver.