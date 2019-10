Zware tyfoon Hagibis bereikt Japan

Tyfoon Hagibis veroorzaakt grote overlast in Japan. De orkaan, de zwaarste storm die het Aziastische land in jaren treft, komt naar verwachting in de loop van zaterdagochtend aan land nabij Tokio en zal gedurende de dag over dichtbevolkte gebieden aan de Japanse oostkust trekken.

Autoriteiten vrezen overstromingen door de hevige regenval - in sommige gebieden wordt 1.000 millimeter neerslag verwacht - en hebben daarvoor zaterdagochtend een speciale waarschuwing afgegeven. Op sociale media zijn beelden te zien van rivieren die buiten hun oevers dreigen te treden. 17.000 politieagenten en militairen staan klaar om hulp te verlenen.

Het openbare leven in de Japanse hoofdstad Tokio ligt stil, schrijft persbureau AP. Treinen en metro’s rijden sinds vrijdagnacht niet meer en vluchten zijn geschrapt. De overheid heeft 5,2 miljoen mensen aangeraden zich in veiligheid te brengen. 262.000 inwoners hebben een evactuatiebevel gekregen. Bijna tienduizend huishoudens in de regio Chiba zitten al zonder stroom.

Hagibis, de negentiende storm met een naam van dit jaar, zal volgens de Japanse metereologische dienst windstoten tot 200 kilometer per uur veroorzaken. De orkaan leek aanvankelijk over het midden van Japan heen te trekken, maar boog de laatste uren af richting het noordoosten.

Voor zover bekend heeft Hagibis aan één man in de stad Ichihara het leven gekost toen zijn auto over de kop sloeg. Vier anderen raakten gewond bij een ander incident. Japanse media vergelijken de storm met supertyfoon Ida in 1958. Die veroorzaakte overstromingen en kostte toen aan bijna 1.300 mensen het leven.

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan op het circuit van Suzuka gaat zaterdag niet door. Twee wedstrijden van het WK rugby zijn ook afgelast.